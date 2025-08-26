İzmir'de marketlerde fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, tüketicilerin temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde haksız fiyatlandırmadan korunması ve ürün güvenliğinin sağlanması amacıyla İzmir’de marketleri denetledi. Denetimler sırasında raflardaki etiket fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırıldı, ürünlerin fahiş fiyatla satılıp satılmadığı kontrol edildi. Tespit edilen her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 TL’ye varan idari para cezası uygulandı.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının ilk 6 ayında 405 işletme ve şahıs hakkında toplam 254 milyon 574 bin 435 TL idari para cezası kararı alındı. Ayrıca 20 binin üzerinde işletmede yaklaşık 600 bin ürün, fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlenmiş olup, aykırılıklar nedeniyle 24 milyon 768 bin 622 TL ceza uygulandı.