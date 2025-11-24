İzmir'de hemşireye saldıran Japon hastaya mahkemeden kötü haber

İzmir'de hemşireye saldıran Japon hastaya mahkemeden kötü haber
Yayınlanma:
İzmir'de özel bir hastanede görev yapan hemşireye saldıran Japon hastanın cezası belli oldu.

İzmir'de özel hastanede canını acıttığı iddiasıyla hemşireye saldıran Japon hastaya 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından para cezası verildi.

JAPON HASTA HEMŞİREYE SALDIRMIŞTI

Geçtiğimiz yıl 10 Ocak'ta Japon N.H. gittiği bir özel hastanede, kendisine damar yolu açan hemşire S.N.E.'nin canını acıttığını iddia ederek, başına vurdu ve İngilizce küfürler savurdu.

Olayda, S.N.E.'nin basit tıbbi müdahale giderilebilecek şekilde yaralandığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı.

japon-hastaya-hemsireye-siddet-ve-hakar-1030528-305765.jpg

Elinde bıçakla hastanede dehşet saçtı! Doktoru ve güvenliği boğazından bıçakladıElinde bıçakla hastanede dehşet saçtı! Doktoru ve güvenliği boğazından bıçakladı

SAĞLIKÇIYA SALDIRAN JAPON HASTANIN CEZASI BELLİ OLDU

Şikayetçi S.N.E.'nin polisteki ifadesi ve doktor raporunu göz önüne alan hakim, sanık N.H.'yi 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit yaralama' suçundan 180 gün karşılığı adli para cezasına çarptırdı. Suçun sağlık personeline karşı işlenmesinden dolayı cezası 270 gün adli para cezasına çıkarıldı. Olayın 'Basit yaralama' olması sebebiyle ceza önce 202 güne indirildi, bu da 5 taksitle ödenmek üzere 10 bin 100 lira para cezasına çevrildi.

TOPLAMDA 30 BİN LİRA CEZA ÖDEYECEK

Hakim, N.H.'yi ayrıca 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan 365 gün karşılığı adli para cezasına, sağlık personeline karşı işlendiği için 547 gün adli para cezasına çarptırdı. 'Basit yaralama' sebebiyle ceza 410 güne indirildi ve 20 bin 500 lira adli para cezasına çevrildi. Hakim, kararında indirim uygulamazken, N.H.'nin avukatı Ömer Çağdaş karar itiraz ettiklerini söyledi.

Kaynak:DHA

