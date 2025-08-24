İzmir'de 'Flamingo Yolu' turu renkli görüntülere sahne oldu

Gediz Deltası, flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olmasının yanı sıra 303 kuş türü ve 462 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Kentte gerçekleştirilen 'Flamingo Yolu' turları ile vatandaşlar Gediz Deltası'ndaki flamingoları denizden tekne ile yakından görme fırsatı buluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ tarafından yürütülen Flamingo Yolu turlarında, Gediz Deltası'ndaki canlı türleri yakından gözlemlenebiliyor. Deltada yaşayan türlerle ilgili bilgilendirilme ile başlayan ardından Mavişehir Balıkçı Barınağı'ndan hareket eden teknelerle yapılan turlar, toplam 1,5 saat sürüyor. Ziyaretçilere rehberlerin eşlik ettiği turlarda, kuşları daha yakından görebilmeleri için ziyaretçilere dürbünler veriliyor.

'GEDİZ DELTASI'NDA FLAMİNGO NÜFUSUNUN YÜZDE 10'U YAŞIYOR'

Turların düzenlendiği Gediz Deltası'nın Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olduğunu söyleyen İZDENİZ Turizm Müdürü Göker Yarkın Yaraşlı, "Bugüne kadar deltada tespit edilen 303 farklı kuş türü var. Önümüzdeki süreçte bir göç dönemi yaşanacak ve kış göçmenleri gelecek, yaz göçmenlerini uğurlayacağız. Kuş miktarının en fazla olduğu zamanlardan birindeyiz. Mavişehir'den Foça'ya kadar uzanan 40 bin hektarlık bir koruma alanı.

Burada dünyadaki flamingo nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u, tepeli pelikan nüfusunun yaklaşık yüzde 2,5'u yaşıyor. Biyolojik çeşitliliği çok yüksek bir alan, şehirle de çok yakın. Dünyada pek örneği olmayan bir yer.

Tekne turunda otobanların, gökdelenlerin, alışveriş merkezlerinin arasında binlerce flamingoyu görebiliyorsunuz. Flamingo tekne turlarında yoğun ilgiyi gösteren halkımız burada hem kuş türlerini hem de yaşam alanlarına ne kadar fazla zarar verdiğimizi görüyorlar" dedi.

‘ÇOK ZENGİN BİR BÖLGE’

Bölgenin birçok habitata ev sahipliği yaptığını ifade eden Yaraşlı, "Flamingo gibi tuzlu habitatları seven canlılar burada yaşıyor. Sonbahar ve kış aylarında yağan yağışlarla kuzeyden gelen ördek türleri, kuğu, kaz, karabatak türleri de buradaki tatlı suları tercih ediyor. Kuş türlerinin yanı sıra buraya özgü bitki ve memeli türleri de çokça var.

Akdeniz foku, caretta caretta gibi nesli tehlike altında olan türler de Gediz Deltası'nda balıklarla, kuşlarla, bitkilerle birlikte aynı yaşam alanını paylaşıyor. Çok zengin bir bölgede yaşıyoruz. Bunun çok büyük bir değer olduğunu, alanları koruyarak yerli ve yabancı turistlere aktarıyoruz. İzmir'in hem tanıtımını yapmak hem de İzmir ekonomisine katkı sağlamak gibi amacımız var" ifadelerinde bulundu.

'TURLARA YILDA YAKLAŞIK 7 BİN KİŞİ KATILIYOR'

Göker Yarkın Yaraşlı, "Bugüne kadar yaptığımız turlarda 20 bin civarında konuk ağırladık. Yılda ortalama 7 bin civarı konuk katılıyor. Tur küçük teknelerle yapılıyor çünkü alan oldukça sığ. Tekneler maksimum 6 kişi aldığı için çok sayıda seferle turları gerçekleştiriyoruz. Katılımcıların yüzde 15'ini yabancı turistler oluşturuyor. Gelenler memnun ve hayran kalarak buradan ayrılıyorlar. Turları haftada 3 gün; cuma, cumartesi ve pazar günü öğleden sonra ve gün batımına kadar yapıyoruz. Sonbaharın gelmesiyle birlikte hem saat sayısını hem de günleri artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

'KEYİFLİ BİR YOLCULUKTU'

Tura katılan Aynur Karahan (62), "İlk defa katılıyoruz, kızım ve torunum Ankara'dan geldi, onlara güzel bir anı olsun istedik. Bu turda olmayı çok istedik ve gerçekten geldiğimiz için çok mutluyuz. Çok değişik bir ortamı var, farklı kuşları gördük. Keyifli bir yolculuktu, herkesin gelmesini isterim” dedi. Alanın korunması gerektiğini dile getiren Karahan, "Bölgedeki atıkların bir an önce temizlenmesini ve kuşlarımızın daha rahat bir ortamda çoğalmasını isterim” ifadelerini kullandı.