İzmir'de bütçe görüşmeleri başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleştirilen meclis toplantısının ilk birleşiminde, belediye ve bağlı kuruluşlarının 2026 mali yılı performans programları ile 2026-2028 bütçe tasarıları ele alındı. Yapılan görüşmelerin ardından tasarılar, ilgili komisyonlara sevk edildi.

Buna göre, 2026 yılı için önerilen bütçeler şu şekilde:

İzmir Büyükşehir Belediyesi: 110 milyar TL

ESHOT Genel Müdürlüğü: 29 milyar 400 milyon TL

İZSU Genel Müdürlüğü: 45 milyar TL

MECLİS TOPLANTISI ATATÜRK ANMASIYLA BAŞLADI

Toplantı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yılı vesilesiyle özel bir anlam taşıdı. Meclis üyeleri yakalarına Atatürk fotoğrafı takarken, birleşim saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı.

"FİKİRDE, EMEKTE VE VİCDANDA BİRLİK HALİNDE OLACAĞIZ"

Mecliste 10 Kasım mesajını paylaşan Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Atatürk'ün "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır" sözünü hatırlatarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Cumhuriyet’in değerlerini korumaya devam edeceğiz. Hepimiz bir araya geleceğiz ve fikirde, emekte ve vicdanda birlik halinde olacağız. Tekrar tekrar Atatürk’ün izinde olduğumuzu söyleyeceğiz" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç ise 10 Kasım'ın bir muhasebe günü olduğunu belirterek, "Bizlere düşen, Atatürk’ü anmakla birlikte anlamak ve anlatmaktır. Belediye yönetiminde, kent planlamasında, kalkınma hamlelerinde, üretimin olduğu her yerde Atatürk’ün akıl ve bilime dayalı yöntem ve anlayışını rehber edinmek, onun mirasına gösterilecek en büyük saygıdır" şeklinde konuştu.

SELZEDELER VE İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİN ORTAK KARAR

Meclis'te tüm siyasi parti gruplarının ortak önergesiyle önemli kararlar alındı. Foça ve Bergama’da yaşanan sel felaketinde maddi zarar gören yurttaşlara destek olmak amacıyla, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın başkanlığında tam yetkili bir komisyon kurulması önergesi oybirliği ile gündeme alındı.

Yine tüm parti gruplarının ortak önergesiyle, 30 ilçeyi kapsayan İzmir İmar Yönetmeliği'nde düzenleme yapılması kararlaştırıldı. Önergeyle, kazanılmış haklar korunarak İzmir’in tarım, turizm ve kültürel mirasının korunması ile kıyı kullanımının denetlenmesini sağlayacak yeni önlemlerin alınması hedefleniyor. Bu önerge de oybirliğiyle kabul edildi.