İzmir’de akılalmaz olay! Kamu malına tekme ve yumruklarla zarar verdiler

İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Kasımpaşa Mahallesi’nde, Menemen Belediyesi Kültür Merkezi yanında bulunan yaya üst geçidinde, 20 Ekim’de meydana gelen olayda, yürüyen merdiveni kullanan 5 kişi, merdivenin yanındaki plastik korkuluklara yumruk ve tekmelerle zarar verdi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmada, kamu malına zarar veren şüphelilerin K.H.A. (17), A.A. (18), B.N. (19), M.C.K. (18) ve M.S. (19) olduğu tespit edilirken polis ekipleri tarafından yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI!

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.H.A. ve B.N. tutuklandı, A.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer saldırganlar ise serbest bırakıldı.