İzmir’de akılalmaz olay! Kamu malına tekme ve yumruklarla zarar verdiler

İzmir’de akılalmaz olay! Kamu malına tekme ve yumruklarla zarar verdiler
Yayınlanma:
İzmir’in Menemen ilçesinde 5 saldırgan, yaya üst geçidinin plastik korkuluklarına tekme ve yumruklarla zarar verdi. Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Kasımpaşa Mahallesi’nde, Menemen Belediyesi Kültür Merkezi yanında bulunan yaya üst geçidinde, 20 Ekim’de meydana gelen olayda, yürüyen merdiveni kullanan 5 kişi, merdivenin yanındaki plastik korkuluklara yumruk ve tekmelerle zarar verdi.

yaya-ust-gecidinin-korkuluklarina-tekme-982464-291700.jpg

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Otomobilde tartıştığı arkadaşını bıçakladı!Otomobilde tartıştığı arkadaşını bıçakladı!

Yapılan çalışmada, kamu malına zarar veren şüphelilerin K.H.A. (17), A.A. (18), B.N. (19), M.C.K. (18) ve M.S. (19) olduğu tespit edilirken polis ekipleri tarafından yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI!

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.H.A. ve B.N. tutuklandı, A.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer saldırganlar ise serbest bırakıldı.

Kaynak:DHA

Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Türkiye
İstanbul'da sokak ortasında vahşet: Defalarca ateş ettiği kadını katletti!
İstanbul'da sokak ortasında vahşet: Defalarca ateş ettiği kadını katletti!
Son dakika | Erdoğan - DEM görüşmesi ertelendi!
Son dakika | Erdoğan - DEM görüşmesi ertelendi!
Depremde ağır hasar alan Hatay'da doktor yok!
Depremde ağır hasar alan Hatay'da doktor yok!