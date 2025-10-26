Otomobilde tartıştığı arkadaşını bıçakladı!

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilde çıkan tartışmada sürücü M.D. arkadaşı H.Ö.'yü bıçakladı.

Samsun'un Atakum ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü M.D., araçta çıkan tartışmada arkadaşı H.Ö.'yü bıçakladı.

43 yaşındaki yaralı hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan saldırgan yakalandı.

OTOMİBİLİ DURDURUP ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Akşam saat 21.30 sıralarında Körfez Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin sürücüsü M.D. ile yanındaki arkadaşı H.Ö. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre otomobili durduran M.D., yanında bulunan bıçakla H.Ö’yü kol ve dirsek bölgesinden yaraladı.

otomobil-icinde-tartistigi-arkadasini-bi-982177-291620-001.jpg

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

Yaralanan H.Ö. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. H.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

otomobil-icinde-tartistigi-arkadasini-bi-982179-291620.jpg

Olay yerinden kaçan 29 yaşındaki şüpheli M.D. polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak:DHA

Türkiye
Celal Şengör'e de dava açıldı!
Motosikletli saldırganlar Ankara'da bir iş yerini kurşunladı