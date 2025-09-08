İzmir'de 9 Eylül kutlamaları iptal ediliyor

Bornova Belediyesi, İzmir’in Balçova ilçesindeki polis karakoluna yapılan ve iki polisin şehit olduğu, iki polisin ağır yaralandığı saldırısı sonrası, 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü etkinliklerini iptal etti. Bu kapsamda bu akşam Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro’da gerçekleşmesi planlanan Yıldırım Bekçi konseri ile yarın sabah Belkahve’de düzenlenecek tüm kutlamalar iptal edildi.

Yaşanan saldırının ardından açıklama yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Milletimizin başı sağ olsun. Bu acı günde yapacağımız tüm 9 Eylül kutlamalarını iptal ettik. Dileriz Türkiye gençlerinin terörize edildiği bir ülke olmaktan kurtulur; gençlerine güvenen, geleceğini gençlerinde arayan ve Mustafa Kemal’in 9 Eylül sabahı İzmir’i izlerken duyduğu gururla geleceğe bakan bir ülke haline tekrar geliriz.” ifadelerini kullandı.

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ödemiş Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli hemşehrilerimiz; Bugün yaşanan hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimizin acısıyla derinden sarsıldık. Bu nedenle 9 Eylül Kurtuluş Şenlikleri kapsamında gerçekleştirmeyi planladığımız tüm konser ve etkinliklerimizi iptal ediyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

İzmir'deki karakol saldırısında IŞİD şüphesi



