İzmir'de 2 polisin şehit olduğu karakol saldırısında yeni gelişme

Yayınlanma:
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 16 yaşındaki E.B. ile babası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Balçova'da 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memur Hasan Akın'ın şehit edilmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada saldırgan E.B. ile babası tutuklandı.

İZMİR'DE KARAKOL SALDIRISI

8 Eylül Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden E.B., nöbet kulübesine ateş açtı.

Burada polis memur Hasan Akın şehit oldu. Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan polislerle 16 yaşındaki saldırgan arasında çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir sivil vatandaş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

POLİSLERİ ŞEHİT EDEN SALDIRGAN YARALI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri, mahallede operasyon düzenledi. Operasyonda, saldırgan E.B., yaralı olarak yakalandı. E.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma için 2 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

OLAYLA İLGİLİ 27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada aralarında E.B. ve irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ile E.B.'nin annesi A.B. ile babası N.B.'nin de aralarında bulunduğu, toplam 27 şüpheliyi gözaltına aldı. E.B.'nin olayda kullandığı silahın babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek olduğu tespit edildi.

Yaralı halde hastaneye kaldırılan E.B. tedavisinin ardından taburcu edilip, adliyeye sevk edildi.

Emniyete işlemleri tamamlanan ve yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen 16 şüpheli, önceki gün adliye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

SALDIRGAN VE BABASI TUTUKLANDI

Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. ile anne ve babasının da aralarında bulunduğu 9'u savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Saldırgan E.B. ile babası tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:DHA

