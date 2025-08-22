İzmir kurudu, 12 ilçede sular kesilecek!

İzmir’de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle başlatılan planlı su kesintilerinde yeni düzenlemeye gidildi. Daha önce 11 ilçede 5 günde bir yapılan uygulama, 12 ilçede 3 günde bir olacak şekilde sıklaştırıldı.

3 EYLÜL'E KADAR UZATILDI

İZSU’dan yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos’ta başlayan ve 31 Ağustos’a kadar süreceği duyurulan kesinti takvimi 3 Eylül’e kadar uzatıldı. Yeni plana göre; Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Bornova, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe’de 23.00 ile 05.00 saatleri arasında dönüşümlü olarak su kesintisi uygulanacak.

KESİNTİ PROGRAMI ÜÇ BÖLGE HALİNDE YÜRÜTÜLECEK