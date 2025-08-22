İzmir kurudu, 12 ilçede sular kesilecek!

Yayınlanma:
İzmir'de kuraklığa bağlı su sorunu nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kent genelinde 11 ilçede 5 günde bir uygulanan planlı su kesintisinde yeni düzenlemeye gidildi. Kentte 12 ilçede 3 gün arayla uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

İzmir’de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle başlatılan planlı su kesintilerinde yeni düzenlemeye gidildi. Daha önce 11 ilçede 5 günde bir yapılan uygulama, 12 ilçede 3 günde bir olacak şekilde sıklaştırıldı.

3 EYLÜL'E KADAR UZATILDI

İZSU’dan yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos’ta başlayan ve 31 Ağustos’a kadar süreceği duyurulan kesinti takvimi 3 Eylül’e kadar uzatıldı. Yeni plana göre; Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Bornova, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe’de 23.00 ile 05.00 saatleri arasında dönüşümlü olarak su kesintisi uygulanacak.

KESİNTİ PROGRAMI ÜÇ BÖLGE HALİNDE YÜRÜTÜLECEK

1. Bölge: Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir → 22, 25, 28, 31 Ağustos

2. Bölge: Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Gaziemir → 23, 26, 29 Ağustos, 1 Eylül

3. Bölge: Karabağlar, Konak, Bornova, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe → 24, 27, 30 Ağustos, 2 Eylül

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

