İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda ezber bozan dostluk: Zebra Gözde zürafalarla arkadaş oldu

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda annesini kaybeden zebra yavrusu Gözde, kendi sürüsü yerine koruyucu aile olarak seçtiği zürafalarla yaşamaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzmir Doğal Yaşam Parkı, bugünlerde türler arası dayanışmanın en nadir örneklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Üç aylıkken annesini kaybeden "Gözde" isimli zebra yavrusu, parkın zebra sürüsü yerine zürafaların himayesine girdi.

69f5ad84eb422ab0018d16cd.webp

ZEBRA SÜRÜSÜ YERİNE ZÜRAFALARI SEÇTİ

Annesiz kaldığı süreçte veteriner hekimler tarafından özenle büyütülen Gözde, doğal yaşam alanına salındığında herkesi şaşırtan bir tercih yaptı. Kendi türüyle hareket etmesi beklenen minik zebra, vaktinin tamamını "Kamili" ve "Radost" isimli zürafalarla geçirmeye başladı.

69f5ad85eb422ab0018d16e1.webp

Veteriner Hekim Duygu Aldemir, yaşanan bu sıra dışı durumu şu sözlerle anlattı:

"Gözde’nin zebralarla değil de zürafalarla yakın arkadaş olmak istediğini gördük. Daha önce tel arkasından kurdukları iletişim sayesinde zürafaların en yakın arkadaşı oldu. Onlar da Gözde’yi koruyup kolluyor. Şu anda çok havalı arkadaşları var."

Balıklarda 'üçüncü göz' var! İşlevi ilk kez açıklandıBalıklarda 'üçüncü göz' var! İşlevi ilk kez açıklandı

MAĞARADAN BAHARA: YENİ AYI YAVRULARI

Parktaki sevindirici haberler sadece Gözde ile sınırlı kalmadı. "Şımarık" isimli ayı, kış uykusu döneminde biri dişi biri erkek iki yavru dünyaya getirdi. Baharın gelişiyle inlerinden çıkan yavrular, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

69f5ad85eb422ab0018d16d5.webp

Doğal Yaşam Şube Müdürü Serkan Eğrilmez, parktaki ayıların hüzünlü bir geçmişi olduğunu hatırlatarak; "Bugün burada yaşayan ayılar, yıllar önce sokaklarda zorla oynatılan 'dansçı ayılardan' kurtarılanların torunlarıdır" bilgisini paylaştı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Türkiye
Son Dakika | Ankara iki gün boyunca sağanağın esiri olacak! Valilik uyardı
Son Dakika | Ankara iki gün boyunca sağanağın esiri olacak! Valilik uyardı
Otobüs faciasında yürek burkan veda: Kazadan yaralı kurtulan 4 yaşındaki Sancar annesini sargılar içinde uğurladı
Otobüs faciasında yürek burkan veda: Kazadan yaralı kurtulan 4 yaşındaki Sancar annesini sargılar içinde uğurladı
AKP'li başkan İŞKUR alımlarında "kayırma" yaptıklarını itiraf etti: Sıra sonra garibana gelecekmiş
AKP'li başkan İŞKUR alımlarında "kayırma" yaptıklarını itiraf etti: Sıra sonra garibana gelecekmiş