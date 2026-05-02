İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda ezber bozan dostluk: Zebra Gözde zürafalarla arkadaş oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzmir Doğal Yaşam Parkı, bugünlerde türler arası dayanışmanın en nadir örneklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Üç aylıkken annesini kaybeden "Gözde" isimli zebra yavrusu, parkın zebra sürüsü yerine zürafaların himayesine girdi.

ZEBRA SÜRÜSÜ YERİNE ZÜRAFALARI SEÇTİ

Annesiz kaldığı süreçte veteriner hekimler tarafından özenle büyütülen Gözde, doğal yaşam alanına salındığında herkesi şaşırtan bir tercih yaptı. Kendi türüyle hareket etmesi beklenen minik zebra, vaktinin tamamını "Kamili" ve "Radost" isimli zürafalarla geçirmeye başladı.

Veteriner Hekim Duygu Aldemir, yaşanan bu sıra dışı durumu şu sözlerle anlattı:

"Gözde’nin zebralarla değil de zürafalarla yakın arkadaş olmak istediğini gördük. Daha önce tel arkasından kurdukları iletişim sayesinde zürafaların en yakın arkadaşı oldu. Onlar da Gözde’yi koruyup kolluyor. Şu anda çok havalı arkadaşları var."

MAĞARADAN BAHARA: YENİ AYI YAVRULARI

Parktaki sevindirici haberler sadece Gözde ile sınırlı kalmadı. "Şımarık" isimli ayı, kış uykusu döneminde biri dişi biri erkek iki yavru dünyaya getirdi. Baharın gelişiyle inlerinden çıkan yavrular, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Doğal Yaşam Şube Müdürü Serkan Eğrilmez, parktaki ayıların hüzünlü bir geçmişi olduğunu hatırlatarak; "Bugün burada yaşayan ayılar, yıllar önce sokaklarda zorla oynatılan 'dansçı ayılardan' kurtarılanların torunlarıdır" bilgisini paylaştı. (DHA)