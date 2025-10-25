İYİ Partili ilçe başkanının oğlu öldürüldü!

İYİ Partili ilçe başkanının oğlu öldürüldü!
Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yemek yedikleri restoranda S.C.'nin tabancayla ateş açtığı İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu Rıdvan Çolak (35) öldü, yanındaki H.Y. (25) ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Malkara-Hayrabolu kara yolu üzerinde, Gürgen Bayırı mevkisinde bir dinlenme tesisindeki restoranda meydana geldi.

Esenyurt’ta kanlı gece! 4 arkadaşa araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılarEsenyurt’ta kanlı gece! 4 arkadaşa araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar

İYİ PARTİLİ İLÇE BAŞKANININ OĞLUNU HEDEF ALDI

Restoran sahibinin oğlu H.Y. ile İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu Rıdvan Çolak, yemek yedikleri sırada içeriye giren S.C., elindeki tabanca ile ikilinin oturduğu masaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği H.Y. ile Rıdvan Çolak, kanlar içinde yere yığıldı.

İLÇE BAŞKANININ OĞLU ÖLDÜ

Saldırgan ise restorandan kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.Y. ile Rıdvan Çolak, ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çolak, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

H.Y. ise Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
Türkiye
19 yaşındaki sürücüden acı haber
19 yaşındaki sürücüden acı haber
Eşi ve çocuğu da arabadaydı: Alkollüyken polisten kaçtı bir de kaza yaptı
Eşi ve çocuğu da arabadaydı: Alkollüyken polisten kaçtı bir de kaza yaptı
Polatlı’da acı olay! Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü
Polatlı’da acı olay! Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü