Esenyurt’ta kanlı gece! 4 arkadaşa araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı İncirtepe Mahallesi’nde 240. Sokak'ta, saat 20.00 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, sokakta yürüyen Diyar E. (19), U.G. (21), T.Ö. (19), E.Ö.(19) isimli 4 arkadaş, yanlarına otomobil ile yaklaşan kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI!

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken saldırıda ağır yaralanan Diyar E. ile U.G., T.Ö., E.Ö. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

19 YAŞINDAKİ GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ!

Saldırıda ağır yaralanan 19 yaşındaki Diyar E., doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Diğer 3 yaralının tedavisinin devam ettiği bildirilirken polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.