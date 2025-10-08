İYİ Parti'den CHP'ye 'komisyondan çekil' çağrısı

İYİ Parti, dün Meclis'te DEM Partili milletvekillerinin terör örgütü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili sloganlar atmasına tepki olarak, bugünkü grup toplantı salonunu Türk bayraklarıyla donattı. Dervişoğlu'nun konuşması bu atmosferde gerçekleşti.

"MEŞRUİYETİ FOTOĞRAF KARELERİNDE DEĞİL MİLLETİN VİCDANINDA ARAYANLARIZ"

Konuşmasında son dönemdeki "normalleşme" tartışmalarına ve siyasi liderlerin bir araya geldiği fotoğraf karelerine de değinen Dervişoğlu, partisinin duruşunun net olduğunu vurguladı. Dervişoğlu, bu konudaki tavrını şu sözlerle ifade etti:

“Bir ayaküstü görüşme ya da el sıkışmayla karakterimizin ve fikirlerimizin değişeceğini zannedenler, ya bizi tanımıyorlar ya da bizi kendileri ile karıştırıyorlar. Bizde yalpa olmaz, bizde sapma olmaz. Bizde güce tapınma ve teslim olmak yoktur. Milletin hali bu oldukça hiçbir yerde meşruiyet devşiremezsiniz, boş yere onun bunun kapısında sürüngenlik yapmayın. Bugünümüz, mazimiz ve mücadele geçmişimizin kefaleti altındadır. Meşruiyeti fotoğraf karelerinde değil, milletin vicdanında arayanlarız.”

"CHP O KOMİSYONDAN DERHAL AYRILMALI"

Dervişoğlu, konuşmasının en sert bölümünü ise Meclis'teki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ve DEM Partili vekillerin sloganlarına ayırdı. DEM Partili vekillerin tutumunu "şımarıklık" olarak nitelendiren Dervişoğlu, “Bu şımarıklığa derhal son verilmelidir. Teröristbaşını Meclis'e getiremeyince Meclis'i İmralı'ya götürüyorlar. CHP o komisyondan derhal ayrılmalı, o komisyon fes edilmelidir” diyerek CHP'ye komisyondan çekilme çağrısı yaptı.