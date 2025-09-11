İYİ Parti kongre süreci başladı

İYİ Parti, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu yönetiminde 4. Olağan Kurultay sürecini başlattı.

İYİ Parti İl Başkanı Hakan Şahin konuya dair açıklamalada bulundu.

İYİ Parti İl Başkanı Hakan Şahin yaptığı açıklamada; “İlçe kongrelerimiz 30 Eylül 2025 tarihi itibariyle başlamış olacaktır. İl kongrelerimiz 16 Ekim – 9 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecektir.



Sayın Basın Mensupları, Değerli Kamuoyu,



İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı olarak, Türkiye siyasetine yeni bir soluk, yeni bir heyecan ve en önemlisi, gerçek bir demokrasi anlayışı getirme iddiamızın arkasında duruyoruz. Bu anlayışın en somut göstergesi olarak, olağan kongre sürecimiz resmi olarak başlamıştır.



Bu süreci, sadece bir yönetim değişikliği olarak değil, partimizin ruhunu, enerjisini ve gelecek vizyonunu tabandan tavana yeniden şekillendirecek demokratik bir şölen olarak görüyoruz. Amacımız, tüm üyelerimizin sesi, nefesi ve iradesiyle beslenen, son derece şeffaf, katılımcı ve adil bir kongre gerçekleştirmektir.



Bu demokratik ve şeffaf kongre sürecimiz, İYİ Parti’nin Türkiye’nin geleceği için ne kadar ciddi ve kararlı olduğunun da bir kanıtıdır. İnancımız tamdır ki, bu sürecin sonunda çok daha güçlü, çok daha birlik içinde ve milletimizin umutlarını yeşertecek yepyeni bir dinamizmle yolumuza devam edeceğiz.



Tüm üyelerimizi bu demokrasi şölenine davet ediyor, sürecin ülkemiz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.



MERKEZ İLÇE DELEGE SEÇİMİ 20.09.2025 SAAT: 10:00’da İYİ PARTİ EDİRNE İL BAŞKANILIĞI BİNAMIZDA



UZUNKÖPRÜ İLÇE DELEGE SEÇİMİ 21.0912025 SAAT: 10:00’da İYİ PARTİ UZUNKÖPRÜ İLÇE BAŞKANLIĞI BİNAMIZDA



MERİÇ İLÇE BAŞKANLIĞI KONGRESİ 06.10.2025 SAAT: 10:00’da MERİÇ İLÇE BAŞKANLIĞI BİNAMIZDA



ENEZ İLÇE BAŞKANLIĞI KONGRESİ 07.10.2025 SAAT: 10:00’da ENEZ İLÇE BAŞKANLIĞI BİNAMIZDA



İPSALA İLÇE BAŞKANLIĞI KONGRESİ 08.10.2025 SAAT: 10:00’da İPSALA BELEDİYE DÜĞÜN SALONU ADRESİNDE



HAVSA İLÇE BAŞKANLIĞI KONGRESİ 09.10.2025 SAAT: 10:00’da HAVSA ESNAF SANATKARLAR ODASI TOPLANTI SALONU ADRESİNDE



KEŞAN İLÇE BAŞKANLIĞI KONGRESİ 10.10.2025 SAAT: 10:00’da KEŞAN İLÇE BAŞKANLIĞI BİNAMIZDA



UZUNKÖPRÜ İLÇE BAŞKANLIĞI KONGRESİ 11.10.2025 SAAT: 10:00’da yer en kısa sürede paylaşılacaktır



MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞI KONGRESİ 12.10.2025 SAAT: 10:00’da yer en kısa sürede paylaşılacaktır



LALAPAŞA İLÇE BAŞKANLIĞI KONGRESİ 13.10.2025 SAAT: 10:00’da LALAPAŞA DÜĞÜN SALONU ADRESİNDE



SÜLEOĞLU İLÇE BAŞKANLIĞI KONGRESİ 14.10.2025 SAAT: 10:00’da SÜLEOĞLU İLÇE BAŞKANLIĞINDA yapılacaktır. Bilgilerinize sunarım.” diye ifade edildi.