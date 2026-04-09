İTÜ kız yurdunda üstsüz yakalanmıştı: Şüpheli erkek tutuklandı

Yayınlanma:
İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde bulunan bir kız öğrenci yurduna girerek çamaşırhanede üstsüz şekilde bulunan, öğrencilerin odasına girdiği iddia edilen ve gözaltına alınan şüpheli M.K. (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli hakkında "hayasızca hareketler", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından işlem yapıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü içindeki Prof. Dr. Ali İhsan Aldoğan Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen olayda, dün akşam saatlerinde yurda giren bir erkek şahsın çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçmişti. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin kimliği tespit edilerek gözaltına alınmıştı.

EMNİYET İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Şüpheli M.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Savcılıkta ifadesi alınan zanlı, sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme heyeti, M.K.'nin "hayasızca hareketlerde bulunmak", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

İTÜ’de taciz skandalı: Kız yurduna giren erkek üstsüz yakalandıİTÜ’de taciz skandalı: Kız yurduna giren erkek üstsüz yakalandı

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayın dün saat 20.15 sıralarında bir öğrenci yurdundan gelen ihbar üzerine ortaya çıktığı belirtilmişti. İlk tespitlere göre, kimliği başlangıçta belirlenemeyen yabancı uyruklu bir erkeğin kız öğrenci yurdunun çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde bulunduğu anlaşılmış, şüphelinin alana nasıl girdiği konusunda inceleme başlatılmıştı.

İTÜ'deki yurt sapığının kim olduğu ortaya çıktıİTÜ'deki yurt sapığının kim olduğu ortaya çıktı

Açıklamada, olay yerinde yapılan çalışmalar ve kimlik tespit işlemleri neticesinde şüphelinin kimliğinin belirlendiği, zanlının daha önce suç kaydının bulunduğu ve hakkında "kayıp şahıs" kaydı olduğu da aktarıldı. Soruşturma kapsamında şüphelinin gözaltına alındığı ve hakkında üç ayrı suçtan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı