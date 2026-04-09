İTÜ kız yurdunda üstsüz yakalanmıştı: Şüpheli erkek tutuklandı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü içindeki Prof. Dr. Ali İhsan Aldoğan Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen olayda, dün akşam saatlerinde yurda giren bir erkek şahsın çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçmişti. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin kimliği tespit edilerek gözaltına alınmıştı.

EMNİYET İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Şüpheli M.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Savcılıkta ifadesi alınan zanlı, sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme heyeti, M.K.'nin "hayasızca hareketlerde bulunmak", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayın dün saat 20.15 sıralarında bir öğrenci yurdundan gelen ihbar üzerine ortaya çıktığı belirtilmişti. İlk tespitlere göre, kimliği başlangıçta belirlenemeyen yabancı uyruklu bir erkeğin kız öğrenci yurdunun çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde bulunduğu anlaşılmış, şüphelinin alana nasıl girdiği konusunda inceleme başlatılmıştı.

Açıklamada, olay yerinde yapılan çalışmalar ve kimlik tespit işlemleri neticesinde şüphelinin kimliğinin belirlendiği, zanlının daha önce suç kaydının bulunduğu ve hakkında "kayıp şahıs" kaydı olduğu da aktarıldı. Soruşturma kapsamında şüphelinin gözaltına alındığı ve hakkında üç ayrı suçtan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

(AA)