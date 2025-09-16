İstismar davasında skandal karar! Tutuksuz yargılanan müftünün yurt dışı yasağı kaldırıldı

İstismar davasında skandal karar! Tutuksuz yargılanan müftünün yurt dışı yasağı kaldırıldı
Yayınlanma:
Eskişehir’de 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle yargılanan eski müftü İshak Yıldırım hakkında savcı 19 yıla kadar hapis cezası istedi. Ancak mahkeme, sanığın yurtdışı çıkış yasağını ve adli kontrol tedbirlerini kaldırdı.

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismar ve taciz suçlamasıyla yargılanan eski müftü İshak Yıldırım hakkında savcılık 19 yıla kadar hapis cezası talep etti. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre mahkeme, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerini kaldırdı.

SAVCI AĞIR CEZA İSTEDİ

Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmada savcılık, Yıldırım’ın “sarkıntılık suretiyle çocuğa cinsel istismar” ve “zincirleme şekilde cinsel taciz” suçlarını işlediğini belirterek 19 yıla kadar hapsini talep etti.

Buna karşın mahkeme heyeti, Yıldırım’ın yurtdışına çıkış yasağını, karakola giderek imza atma şartını ve mağdur çocuğa 300 metreden fazla yaklaşmaması şeklindeki tüm adli kontrol tedbirlerini kaldırdı. Bir sonraki duruşma 19 Eylül’e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Beylikova müftüsü olarak görev yaptığı dönemde imam hatip ortaokulunda derslere giren İshak Yıldırım’ın, 12 yaşındaki bir kız öğrencisini taciz ettiği iddiası üzerine olay yargıya taşındı. Çocuk, yaşadıklarını 7 Ocak 2025’te polise anlattı. Taciz mesajlarının çıktıları da polise teslim edilirken gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Yıldırım, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Ocak 2025’te müftünün tutuklandığını açıkladı.

Başlangıçta gözaltına alınıp tutuklanan Yıldırım, “suç vasfının değişme ihtimali” gerekçesiyle sadece 69 gün sonra tahliye edildi.

DİYANET’TEN TARTIŞMALI KARAR

Tahliye sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı, açığa aldığı Yıldırım’ı göreve iade ederek Sinop’a vaiz olarak atadı. Kararda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın imzası bulundu. Ancak Sinop’ta düzenlenen eylemler ve kamuoyu tepkileri sonrası Yıldırım göreve başlayamadı.

MAHKEMEDE DİKKAT ÇEKEN SAVUNMALAR

Sanık İshak Yıldırım, önceki duruşmalarda suçlamaları reddederek mesajların kendisine ait olmadığını, eşi ile mağdur öğrenci arasında geçen yazışmalar olduğunu iddia etti. Son duruşmada ise 14 yaşındaki kızını tanık olarak dinletti. Çocuk, babasının suçsuz olduğunu söyledi.

Tanık ifadelerinde ise Yıldırım’ın öğrencileri “gezi” bahanesiyle Battalgazi Türbesi’ne götürdüğü ve burada da mağdur çocuğa dokunduğu öne sürüldü.

TEPKİ ÇEKEN DESTEK AÇIKLAMASI

Olayın ortaya çıkmasının ardından Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, Yıldırım’a sahip çıkarak “Müftümüzün arkasındayız” açıklamasında bulundu. Bu sözler kamuoyunda büyük tepki topladı.

KARAR 19 EYLÜL’DE

Davanın bir sonraki duruşması 19 Eylül’de görülecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Türkiye
Görme engelli gencin başarısı 'kör' bir duvara çarptı
Görme engelli gencin başarısı 'kör' bir duvara çarptı
Apple yeni güncellemesi iOS 26'yı duyurdu: İşte iPhone'lara gelen yeni özellikler
Apple yeni güncellemesi iOS 26'yı duyurdu: İşte iPhone'lara gelen yeni özellikler
Trabzonlu Burcu Japonya'yı karıştırdı!
Trabzonlu Burcu Japonya'yı karıştırdı!