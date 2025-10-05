İstinaf, Sinan Ateş dosyasında iki davanın birleştirilmesine karar verdi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmeden önce kişisel verilerini temin ettikleri ve cinayetin ardından faillerin gizlenmesine yardım ettikleri suçlamalarıyla yargılanan sanıkların dosyasını, MHP’li avukat Serdar Öktem ile eski Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal’ın yargılandığı davayla birleştirilmesine hükmetti.

Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi, daha önce Burak Kılıç, Suat Yılmazzobu, Gürsel Horat ve bir polisin de aralarında bulunduğu 8 sanığın yargılandığı dosyanın, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana dava ile birleştirilmesine karar vermişti. Ancak 32. Ağır Ceza Mahkemesi, “fiili bağlantı bulunmadığı” gerekçesiyle bu talebi reddetmişti. Dosya, uyuşmazlığın çözümü için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.

Yapılan incelemenin ardından 5. Ceza Dairesi, “dosyalar arasında şahsi, hukuki ve fiili irtibat bulunduğu” gerekçesiyle birleştirme kararı verdi. Böylece, her iki dosyanın da Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine karar verildi.

SİNAN ATEŞ'İN KİŞİSEL BİLGİLERİNİN TEMİNİ DAVASINDA İSTENEN CEZALAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu ve eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat'ın “kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapsi istendi. Trafik Şube’de görevli komiser Talha Atalay hakkında ise aynı suçu “kamu görevlisi" olarak işlediği gerekçesiyle 3 yıldan 6 yıla; cinayetin ardından "suçluyu kayırma" suçunu işledikleri ifade edilen sanıklar Fatih Küçükertutan, Gökhan Türkmen, Recep Küçükerturan ve Yunus Hasar'ın ise 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

ANKARA 32. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEKİ DAVA

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in, Ankara Çukurambar'da 30 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin aralarında tetikçi ve azmettiricilerin de bulunduğu 20 sanık hakkında çeşitli hapis cezaları vermiş, sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", Aykal hakkında ayrıca "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan açılan dava dosyasının ise ayrılmasına karar verilmişti. Buna gerekçe olarak, sanıkların cep telefonlarının incelenebilmesi için ABD'ye yazı yazılarak telefon şifrelerinin istenmesi gösterilmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 2 Ekim 2024'te Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan 20 sanıklı dosyaya ilişkin istinaf incelemesini tamamlayarak, kararı hukuka uygun bulmuştu.