İşte İmamoğlu'nun duruşmada hakime gösterdiği o belge!

Hakkında açılan diploma soruşturmasında bugün üçüncü defa hakim karşısına çıkan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, duruşmada 'Alın çok merak ettiğiniz belge' diyerek İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü sırada okuldan aldığı imzalı belgeyi gösterdi. İmamoğlu'nun duruşmada gösterdiği o belge ortaya çıktı.

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamuoyunda 'diploma davası' olarak bilinen yargılamada üçüncü duruşma bugün Silivri’de görülüyor. Mahkeme, 20 Ekim’deki ikinci celsede duruşmayı bu tarihe ertelemişti.

DURUŞMADA ZAMAN ZAMAN GERGİN ANLAR DA YAŞANDI

Yaklaşık olarak 2 saatlik bir savunma yapan İmamoğlu ile hakim arasında zaman zaman gerginlik de yaşandı. İmamoğlu hakime, "19 yaşındaki bir insanın sahteciliği olmaz. Sizce olur mu hâkim bey?" dedi.

Hâkim, "Burada sorgulanan ben değil sizsiniz" diye yanıtladı. İmamoğlu ise hâkime “Gerekirse sorgulanırsınız hâkim bey” diye karşılık verdi.

Hâkim İmamoğlu’na “Ne demek istiyorsunuz?” diye sorunca İmamoğlu da “İmalı soru sorarsanız böyle yanıt alırsınız” dedi.

16 ŞUBAT TARİHİNE ERTELENDİ

İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davasında hakim, idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma istemiyle açılan davanın sonucunun beklenmesine karar verdi. İmamoğlu da mahkemenin verdiği karara 'çok yazık' diyerek tepki gösterdi.

"ALIN ÇOK MERAK ETTİĞİNİZ BELGE"

Ekrem İmamoğlu, savunmasının bir bölümünde hakime "İptal edilen diplomalardan bir tek benim hakkımda dava açıldı, neden biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı Adayı olduğum için olabilir mi?" sorusunu sordu. Hakim "Bilemiyorum" yanıtını verdi. İmamoğlu, daha sonra "Bilemezsiniz tabii çok zor bir soru bu" dedi. Hakim ise "Soruşturmayı ben yapmıyorum" diye konuştu.

İmamoğlu sözlerinin devamında "İddia makamına da yöneltebilirim. Beni devre dışı bırakacaklarmış bu uyduruluk davalarla, Sıkar, beni devre dışı bırakamazsınız. Alın çok merak ettiğiniz belge. Hepsi gerçek. İmzam olgunlaşmış biraz ve fotoğrafımda Ergenliğin verdiği bir çirkinlik olur bu yaşlarda o kadar olur.

İyi ki saklamışım bu belgeleri ahlak düşmanı, namus düşmanı, adalet düşmanı bir kişi çıkar diye tahmin etmişim. 19 yaşında da saklamışım bu belgeleri (Kartondan gösterdi). Northern Cyprus üniversitesinden alınan belgem bu. Sınıf arkadaşlarımın da bazıları burada. Aklıevvel savcılık takmış kütüğe, ben kütüğe nasıl müdahale edeyim. Diplamam burada hakiki, gerçek. Girdim ama sonra Girne Amerikan’ı tercih ettim. O zaman telefonlar yoktu, babam istemiyordu Girne Amerikan’ı. İnşaat mühendisi olmamı istiyordu. Ben tercih ettim.

İşte İmamoğlu'nun "Alın çok merak ettiğiniz belge. Hepsi gerçek" diyerek duruşmada hakime gösterdiği o dönemde üniversiteden aldığı belge:

g7o0ywpwcaaoenz.png
Üniversiteden alınmış öğrenci belgesinde İmamoğlu için, "Fakültemiz 2. sınıf öğrencisidir" ifadeleri yer alıyor. Belgede Dekan adına bir imza ve sağ altta da üniversite yetkilisinin attığı imza olmak üzere 2 adet imza yer almaktadır.

