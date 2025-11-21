İstanbul'un 'seri ATM hırsızı' yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 21 Nisan ile 18 Kasım tarihleri arasında kent genelindeki ATM'lerden art arda yaşanan para hırsızlığı olayları üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, farklı bölgelerdeki 15 ayrı ATM'den toplam 38 ayrı hırsızlık olayının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

YÖNTEMİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Polis, olay yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde, yüzüne maske takan ve motosiklet kaskı kullanan bir kişinin, elindeki tornavida benzeri aletlerle ATM'lerin para yatırma ünitelerine müdahale ederek paraları çaldığı anlar saniye saniye tespit edildi. Şüphelinin kimliğini gizlemek için aldığı önlemlere rağmen, polis titiz bir çalışma yürüttü.

ESENYURT'TA DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucunda, şüphelinin daha önceden de emniyette suç kaydı bulunan T.K. olduğu belirlendi. Şüphelinin Esenyurt'ta bir adreste olduğu bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla T.K.'yı gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan T.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.