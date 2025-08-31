İstanbul'un barajları ne kadar dolu?

İstanbul'un barajları ne kadar dolu?
İSKİ'nin web sitesinde yer alan bilgilere göre 16 milyondan fazla insanın yaşadığı İstanbul'da barajların ortalama doluluk oranı yüzde 40,35 olarak ölçüldü.

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı, kurak geçen bahar ve yaz aylarının ardından hızla geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, Mart ayında yüzde 80’e yaklaşan doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 40,35 olarak ölçüldü.

İstanbul’a su sağlayan 10 barajın 8’inde doluluk oranı yüzde 50’nin altına indi. Kentin en dolu barajı yüzde 59,64 ile Elmalı olurken, en düşük doluluk oranı yüzde 20,04 ile Kazandere Barajında kaydedildi.

BARAJLARDA DOLULUK ORANLARI

Ömerli: %35,84

Darlık: %53

Elmalı: %59,64

Terkos: %45,42

Alibeyköy: %24,45

Büyükçekmece: %41,69

Sazlıdere: %37,98

Istrancalar: %32,79

Kazandere: %20,04

Papuçdere: %31,28

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

