İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrikler kesintileri geliyor

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) verilerine göre, İstanbul'un Avrupa yakasındaki 12 ilçesinde, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı elektrik kesintileri yaşanacak.

Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane ve Silivri ilçelerindeki bazı noktalarda elektrik verilemeyecek.

BEDAŞ, her gün düzenli olarak kesintilerin yaşanacağı ilçeleri ve detayları internet sitesinde paylaşıyor. 20 Eylül 2025 Cumartesi günü, saat 00.00 itibariyle başlayacak olan kesintilerle ilgili, bütün detaylar haberimizde.

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

İşte ilçe ilçe tüm detaylar...