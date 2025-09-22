İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrikler kesintileri geliyor

İstanbul'un 12 ilçesinde, bu gece yarısından itibaren elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmalarından dolayı kesintilerin yaşanacağı ilçeleri, başlangıç ve bitiş saatlerini açıkladı. İşte bütün detaylar...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) verilerine göre, İstanbul'un Avrupa yakasındaki 12 ilçesinde, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı elektrik kesintileri yaşanacak.

Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane ve Silivri ilçelerindeki bazı noktalarda elektrik verilemeyecek.

BEDAŞ, her gün düzenli olarak kesintilerin yaşanacağı ilçeleri ve detayları internet sitesinde paylaşıyor. 20 Eylül 2025 Cumartesi günü, saat 00.00 itibariyle başlayacak olan kesintilerle ilgili, bütün detaylar haberimizde.

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

İşte ilçe ilçe tüm detaylar...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

