İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı

Yayınlanma:
İstanbul'un 22 ilçesinde bu gece yarısından itibaren elektirk kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ), kesintilerin yaşanacağı noktaları ve bitişleri açıkladı. İşte detaylar...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 04 Eylül'ün ilk dakikalarından itibaren İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak.

22 ilçede yapılacak olan kesintiler, bu gece saat 00.00'dan itibaren başlayacak.

BEDAŞ, kesintilerin, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı yaşanacağı bildirildi.

Kesintilerin yapılacağı başlama ve bitiş tarihi bilgisini BEDAŞ açıkladı.

İşte ilçe ilçe detaylar:

arnavutkoy.jpg

avcilar.jpg

avcilar-2.jpg

avcilar-3.jpg

avcilar-4.jpg

bagcilar.jpg

bagcilar-2.jpg

bahcelievler.jpg

bahcelievler-2.jpg

bahcelievler-3.jpg

bahcelievler-4.jpg

bakirkoy.jpg

bakirkoy-2.jpg

basaksehir.jpg

buyukcekmece.jpg

buyukcekmece-2.jpg

besiktas.jpg

besiktas-2.jpg

beylikduzu.jpg

catalca.jpg

esenler.jpg

esenler-2.jpg

esenler-3.jpg

esenyurt.jpg

esenyurt-2.jpg

eyupsultan.jpg

fatih.jpg

fatih-2.jpg

fatih-3.jpg

fatih-4.jpg

gaziosmanpasa.jpg

gaziosmanpasa-2.jpg

gaziosmanpasa-3.jpg

kagithane.jpg

kagithane-2.jpg

kucukcekmece.jpg

kucukcekmece-2.jpg

kucukcekmece-3.jpg

sariyer.jpg

sariyer-2.jpg

sariyer-3.jpg

silivri.jpg

sultangazi.jpg

sultangazi-2.jpg

sisli.jpg

zeytinburnu.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

