İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
Yayınlanma:
İstanbul'un 22 ilçesinde bu gece yarısından itibaren elektirk kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ), kesintilerin yaşanacağı noktaları ve bitişleri açıkladı. İşte detaylar...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 04 Eylül'ün ilk dakikalarından itibaren İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak.
22 ilçede yapılacak olan kesintiler, bu gece saat 00.00'dan itibaren başlayacak.
BEDAŞ, kesintilerin, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı yaşanacağı bildirildi.
Kesintilerin yapılacağı başlama ve bitiş tarihi bilgisini BEDAŞ açıkladı.
İşte ilçe ilçe detaylar: