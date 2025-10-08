İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Yayınlanma:
BEDAŞ verilerine göre İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintileri yapılacak. Bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklan kesintiler, er yer 8 saati bulabilecek. Elektrikler ne zaman kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte ilçe ilçe tüm detaylar...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) verilerine göre İstanbul'un Avrupa yakasındaki 23 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklandığını bildiren BEDAŞ, başlangıç ve bitiş saatlerini açıkladı.

BEDAŞ, çoğunluğu bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanan kesintileri, her gün sosyal medya hesabından duyuruyor.

Bursa’da su kaynaklarında alarm: Barajlarda düşüş, yeraltında 20 metre çekilmeBursa’da su kaynaklarında alarm: Barajlarda düşüş, yeraltında 20 metre çekilme

HANGİ İLÇELERDE KESİNTİLER YAŞANACAK?

Bu kapsamda 8 Ekim 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerindeki bazı noktalara elektrik verilemeyecek.

bedas.webp

KESİNTİLER KAÇ SAAT SÜRECEK?

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

İşte İstanbul'un Avrupa yakasında kesintilerin yaşanacağı ilçelere ilişkin tüm detaylar...

arnavutkoy.jpg

arnavutkoy-2.jpg

arnavutkoy-3.jpg

arnavutkoy-4.jpg

arnavutkoy-5.jpg

arnavutkoy-6.jpg

arnavutkoy-7.jpg

arnavutkoy-8.jpg

arnavutkoy-9.jpg

arnavutkoy-10.jpg

arnavutkoy-11.jpg

arnavutkoy-12.jpg

avcilar.jpg

avcilar-2.jpg

bagcilar.jpg

bagcilar-2.jpg

bagcilar-3.jpg

bahcelievler.jpg

bahcelievler-2.jpg

bahcelievler-3.jpg

bahcelievler-4.jpg

bakirkoy.jpg

bakirkoy-2.jpg

bayrampasa.jpg

bayrampasa-2.jpg

besiktas.jpg

besiktas-2.jpg

besiktas-3.jpg

beylikduzu.jpg

beyoglu.jpg

beyoglu-2.jpg

beyoglu-3.jpg

beyoglu-4.jpg

beyoglu-5.jpg

beyoglu-6.jpg

beyoglu-7.jpg

atalca.jpg

esenyurt.jpg

esenyurt-2.jpg

esenyurt-3.jpg

esenyurt-4.jpg

eyupsultan.jpg

eyupsultan-2.jpg

fatih.jpg

fatih-2.jpg

fatih-3.jpg

fatih-4.jpg

fatih-5.jpg

gungoren.jpg

gungoren-2.jpg

gungoren-3.jpg

kagithane.jpg

kagithane-2.jpg

kagithane-3.jpg

kucukcekmece.jpg

kucukcekmece-2.jpg

kucukcekmece-3.jpg

kucukcekmece-4.jpg

kucukcekmece-5.jpg

kucukcekmece-6.jpg

sariyer.jpg

sariyer-2.jpg

sariyer-3.jpg

sariyer-4.jpg

sariyer-5.jpg

silivri.jpg

silivri-2.jpg

sultangazi.jpg

sultangazi-2.jpg

zeytinburnu.jpg

zeytinburnu-2.jpg

zeytinburnu-3.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Türkiye
Eşi ile tartışan kadın balkondan 'düştü': Şüpheli erkek tutuklandı
Eşi ile tartışan kadın balkondan 'düştü': Şüpheli erkek tutuklandı
Miras için beyzbol sopasıyla dövüldü: Mahkemenin kararıyla bir şok daha yaşadı
Miras için beyzbol sopasıyla dövüldü: Mahkemenin kararıyla bir şok daha yaşadı