İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) verilerine göre İstanbul'un Avrupa yakasındaki 23 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklandığını bildiren BEDAŞ, başlangıç ve bitiş saatlerini açıkladı.

BEDAŞ, çoğunluğu bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanan kesintileri, her gün sosyal medya hesabından duyuruyor.

Bursa’da su kaynaklarında alarm: Barajlarda düşüş, yeraltında 20 metre çekilme

HANGİ İLÇELERDE KESİNTİLER YAŞANACAK?

Bu kapsamda 8 Ekim 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerindeki bazı noktalara elektrik verilemeyecek.

KESİNTİLER KAÇ SAAT SÜRECEK?

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

İşte İstanbul'un Avrupa yakasında kesintilerin yaşanacağı ilçelere ilişkin tüm detaylar...