İstanbul'u sağanak vurdu trafik kilitlendi!

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, kentin birçok noktasında trafiği durma noktasına getirdi. Mesai bitimiyle birlikte yollara çıkan sürücüler, birçok noktada uzun süre ilerleyemedi.

Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 16.50 itibarıyla yoğunluk oranı yüzde 80’e kadar yükseldi.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Özellikle Avrupa Yakası’nda TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler mevkiinde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu’nun Avcılar, Zincirlikuyu ve Mecidiyeköy güzergâhlarında da araçlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Anadolu Yakası’nda ise E-5 ve TEM bağlantı yollarında benzer görüntüler yaşandığı öğrenildi. Yağış nedeniyle toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandığı ifade edildi.