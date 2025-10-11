İstanbul'u sağanak vurdu trafik kilitlendi!

Yayınlanma:
İstanbul'da yoğun yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Yoğunluk nedeniyle birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, kentin birçok noktasında trafiği durma noktasına getirdi. Mesai bitimiyle birlikte yollara çıkan sürücüler, birçok noktada uzun süre ilerleyemedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 16.50 itibarıyla yoğunluk oranı yüzde 80’e kadar yükseldi.

istanbul-istanbulda-trafik-yogunlugu-958843-284727.jpg

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Özellikle Avrupa Yakası’nda TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler mevkiinde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu’nun Avcılar, Zincirlikuyu ve Mecidiyeköy güzergâhlarında da araçlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Anadolu Yakası’nda ise E-5 ve TEM bağlantı yollarında benzer görüntüler yaşandığı öğrenildi. Yağış nedeniyle toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
