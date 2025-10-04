İstanbul'u dahi sallayan depremin ardından açıkladı: Tehlike alanı genişliyor

Prof. Dr. Osman Bektaş, Kütahya merkezli 5.4 şiddetindeki İstanbul'u dahi sallayan depremin ardından açıkladı. 'Makro deprem kümesi' haline gelen 56 yıllık Uşak Bloğu'nun yarattığı tehlike alanı genişliyor.

Ünlü deprem profesörü Osman Bektaş, uzun süredir deprem fırtınası yaşayan Kütahya'da sabah saatlerinde meydana gelen 4.1'lik depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgedeki biriken gerilime işaret etti.

Daha önce Prof. Dr. Naci Görür'ün de "Artık normal değil" diyerek tehlikeyi açıkladığı bölgedeki Uşak Bloğu'nun 'makro deprem kümesi' haline geldiğini açıklayan Prof. Dr. Osman Bektaş, çevre illerin de risk altında olduğunu söyledi.

İSTANBUL'U DAHİ SALLAYAN DEPREMİN ARDINDAN AÇIKLADI

Türkiye'nin batısı peş peşe meydana gelen depremlerle adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Sayısı oldukça artan depremlerin ardından gözlerin çevrildiği bilim insanları da güncel tespitlerini açıklamayı sürdürüyor.

Marmara'da yaşanan 5.0'lık depremin ardından bugün sabah saatlerinde Kütahya merkezli 4.1 şiddetindeki çevre illeri de sallayan deprem vatandaşları korkuttu. Depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osman Bektaş, Uşak Bloğu'nda 1969'dan bu yana sismik hareketliliğin sürdüğünü söyledi.

56 yıllık fay bloğunun 'makro deprem kümesi' haline geldiğini ifade eden Osman Bektaş, bölgedeki tehlikeye karşı için uyarılarda bulundu.

Bektaş, Kütahya'da 5 gün önce meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 4,1 büyüklüğünde bir artçı depremin yaşanmasının, Uşak Bloğu'nda gerilim birikmesine neden olduğunu ortaya koydu.

TEHLİKE ALANI GENİŞLİYOR

Deprem fırtınası yaratan sismik hareketliliğin Ege'nin en fazla deformasyon gösteren fay hatları olan Simav ve Gediz faylarının yarattığı gerilimin sonucu olduğunu vurgulayan Bektaş, korkutan Kütahya uyarısını yaptı.

Bektaş, "Benzer depremsellik Kütahya'ya yönelmiştir" diyerek benzer sürecin Kütahya yönüne doğru kaydığına dikkat çekerek, bölgedeki diğer yerleşimlerin de risk altında olduğunu açıkladı. Bektaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"5,4 Depreminden sonra 4,1 artçı depremle büyümeye devam ediyor. Egenin en fazla deformasyon gösteren Simav ve Gediz Faylarının sınırladığı UŞAK BLOĞU 1969-2025 tarihleri arasında Makro deprem kümesi. oluşturmuştur. Benzer depremsellik Kütahya'ya yönelmiştir."

İstanbul'da dahi hissedilen Sındırgı ve Kütahya merkezli depremlerin ardından tehlikeye işaret eden Prof. Dr. Naci Görür de Uşak'ın kuzeyinde bulunan iki fay kırığının Sındırgı'da meydana gelen "anormal" hareketlilik sonrası deprem üretebileceğini ifade etmiş sayısı artan depremlerin ardından 'artık normal değil' diyerek şu paylaşımı yapmıştı:

"Sındırgı çevresinde depremler oluyor. Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler. Depremlerin çoğu Gediz Grabani’nin kuzey horstu üzerinde. Burası çok sayıda KD-SB grabenlerle kesilmiş. Bunlarda üretebilirler. Deprem için fayları ve düzlemlerini vermek önemli."naci-gorur-yeni-yeri-isaret-etti-artik-normal-degil-balikesiri-sallayan-2-depremin-ardindan-paylasti.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

