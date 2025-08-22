İstanbullular dikkat: Yarın 13 ilçe karanlığa gömülecek
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul’un belirli ilçelerinde yarın gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintilerini duyurdu ve kesintilerin nedenlerini açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyuruyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.
Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?