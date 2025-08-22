İstanbullular dikkat: Yarın 13 ilçe karanlığa gömülecek

İstanbullular dikkat: Yarın 13 ilçe karanlığa gömülecek
Yayınlanma:
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul’un belirli ilçelerinde yarın gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintilerini duyurdu ve kesintilerin nedenlerini açıkladı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.

elektrik-keintisi.jpg

BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyuruyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.

Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

bedas-002.jpeg

bedas1-002.jpeg

bedas2-002.jpeg

bedas3-002.jpeg

bedas4-001.jpeg

bedas5-001.jpeg

bedas6-002.jpeg

bedas7-002.jpeg

bedas8-002.jpeg

bedas9-002.jpeg

bedas10-002.jpeg

bedas11-001.jpeg

bedas12-001.jpeg

bedas13.jpeg

bedas14.jpeg

bedas15.jpeg

bedas16.jpeg

bedas17.jpeg

bedas18.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türkiye
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi