İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
Yayınlanma:
Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ), İstanbul'un 22 ilçesinde bu gece saat 00.00 itibariyle elektrik kesintilerinin yaşanacağını bildirdi. BEDAŞ, kesintilerin bakım ve onarım çalışmalarından dolayı kaynaklandığını belirtti. İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...Sitemizi Haberler'de takip edin
Boğaziçi Elektrik Dağıtım'ın (BEDAŞ) internet sitesinde yer alan verilere göre bu gece İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak.
24 Haziran 2025 Salı günü, saat 00.00 itibariyle başlayacak olan kesintilerin, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı yaşanacağı bildirildi.
BEDAŞ, kesintinin yapılacağı ilçeleri, başlama ve bitiş tarihi bilgisini açıkladı.
Elektrik kesintilerine ilişkin bütün detaylar haberimizde.
İşte ilçe ilçe detaylar...