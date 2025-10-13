İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak

İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Yayınlanma:
Bolu Valiliği, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinin 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün 5 saat ulaşıma kapatılacağını duyurdu.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yer alan (Bolu Tüneli dahil) Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametinde tünel portal ağzında kaplama çalışması gerçekleştirilecek.

aa-20251013-39399834-39399829-bolu-dagi-tuneli-istanbul-yonu-31-ekime-kadar-gunde-5-saat-kapatilacak.jpg

HAFTA İÇİ HER GÜN 5 SAAT ULAŞIMA KAPATILACAK

Çalışma kapsamında, 13 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde 10.00 ila 15.00 saatleri arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacak.

31 Ekim Cuma günü tamamlanması planlanan çalışma nedeniyle sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan yeniden otoyola bağlanabilecek.

aa-20251013-39399834-39399830-bolu-dagi-tuneli-istanbul-yonu-31-ekime-kadar-gunde-5-saat-kapatilacak.jpg

SÜRÜCÜLER UYARILDI

Açıklamada, sürücülerin, belirtilen saatlerde güzergah değişikliğine uymalarının, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinin önem arz ettiği kaydedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Türkiye
CHP'den öldürülen gazeteci Hakan Tosun'a ilişkin açıklama
CHP'den öldürülen gazeteci Hakan Tosun'a ilişkin açıklama
İstanbul'da oto galeriye silahlı saldırı!
İstanbul'da oto galeriye silahlı saldırı!
Otomobil durağa çarptı: 1 yaralı
Otomobil durağa çarptı: 1 yaralı