İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yer alan (Bolu Tüneli dahil) Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametinde tünel portal ağzında kaplama çalışması gerçekleştirilecek.

HAFTA İÇİ HER GÜN 5 SAAT ULAŞIMA KAPATILACAK

Çalışma kapsamında, 13 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde 10.00 ila 15.00 saatleri arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacak.

31 Ekim Cuma günü tamamlanması planlanan çalışma nedeniyle sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan yeniden otoyola bağlanabilecek.

SÜRÜCÜLER UYARILDI

Açıklamada, sürücülerin, belirtilen saatlerde güzergah değişikliğine uymalarının, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinin önem arz ettiği kaydedildi.