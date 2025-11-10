İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi: Hafta boyunca sürecek!

İstanbul, yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

AKOM’un yayımladığı rapora göre, yağışların cuma gününe kadar aralıklarla süreceği, sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi. Yetkililer, ani su baskınlarına ve trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ DE UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de Marmara genelinde etkili olacak yağışlara ilişkin benzer bir uyarı yayımladı. Rapora göre, yağışlar Trakya ve çevre illerde de etkili olacak. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale’de sağanak geçişleri beklenirken, yağışların batı illerinde zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek

Uzmanlar, yağışların hafta sonuna doğru etkisini azaltmasının beklendiğini ancak bölgesel sağanakların yer yer devam edebileceğini belirtti. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.