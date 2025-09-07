İstanbul'daki barajların son durumu açıklandı

Yayınlanma:
İstanbul'un su kaynaklarının son seviyesi İSKİ tarafından açıklandı. Kentin su ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki doluluk oranları, İSKİ'nin son verilerine geçen yılın aynı dönemine göre benzer seviyelerde seyrediyor.

Özellikle yağışsız geçen yaz mevsiminin ardından barajlardaki su seviyesi geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 38,39 oranına göre yaklaşık yüzde 1 düşerek 37,59 olarak açıklandı.

En yüksek oran yüzde 57,71 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken su seviyesi en düşük baraj ise yüzde 15,19 oranıyla Kazandere olarak duyuruldu.

YAĞIŞLARIN ETKİSİ OLUMLU ÖNGÖRÜLÜYOR

İstanbul'da hafta sonu etkili olan yağışların barajlara olumlu yansıması bekleniyor.

İSKİ, baraj doluluk oranlarını günlük olarak takip ediyor ve geçmiş yıllarla karşılaştırmalı veriler paylaşıyor. Mevcut veriler, İstanbul'un barajlarındaki su oranının geçen yılın aynı dönemine göre benzer seyrettiğini gösteriyor.

İSKİ'NİN AÇIKLADIĞI SON VERİLER

İşte İSKİ’nin açıkladığı, İstanbul’un barajlarındaki son su seviyesi oranları:

Ömerli 31,9 Darlık 50,72 Elmalı 57,71, Terkos 43,1 Alibey 22,55 Büyükçekmece 39,81, Sazlıdere 36,42, Istrancalar 21,95 Kazandere 15,19, Pabuçdere 28,14

