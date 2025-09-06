İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve meydana gelen trafik kazaları, kent içi ulaşımı olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) verilerine göre, saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

Kent genelinde ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluşurken, özellikle Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu’nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Beylikdüzü’nden başlayan yoğunluk Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy güzergahlarına kadar uzandı.

GİŞELERDE YOĞUNLUK YAŞANDI

D-100’de Yenibosna-Sefaköy hattında sağ şeritte yaşanan kazanın da trafiği artırdığı belirtildi. TEM bağlantı yolları ve Mahmutbey gişeleri çevresinde de yoğunluk göze çarptı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik, Hasdal’dan itibaren ağır seyretti.

Karaköy-Beşiktaş sahil yolu boyunca araçlar güçlükle ilerlerken, Anadolu Yakası’nda da D-100 üzerinde Kadıköy’den başlayarak Ataşehir, Maltepe ve Kartal istikametinde yoğunluk görüldü. TEM Otoyolu’nun Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe geçişlerinde de benzer görüntülerin geldiği ifade edildi.