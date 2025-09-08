İstanbul'da trafik kilitlendi! Önce abluka sonra okul açılışı

Yayınlanma:
2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla oluşması beklenen trafik yoğunluğu öngörülenin ötesine geçti. Önce abluka sonra okul açılışı derken İstanbul'da trafik kilitlendi!

İstanbul 8 Eylül Pazartesi sabahına, gece saatlerinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına uygulanan polis ablukasının yoğunluğu, sağanak yağış ve okulların açılışının yollarda yarattığı araç fazlalığı ile başladı.

Beklenen trafik yoğunluğuna karşı saat 10'a kaydırılan ders zili de yollardaki araç yoğunluğuna çare olmadı.

stanbulda-trafik-kilitlendi-once-abluka-sonra-okul-acilisi-4.jpg

İSTANBUL'DA TRAFİK KİLİTLENDİ!

2025-2026 eğitim öğretim döneminin tüm sınıf kademelerinde bugün başlamasının da etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu 08.00 itibariyle yüzde 63'e ulaştı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 71, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 60'a ulaştı.

stanbulda-trafik-kilitlendi-once-abluka-sonra-okul-acilisi.jpg

ÖNCE ABLUKA SONRA OKUL AÇILIŞI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik kayyum kararı ve kayyum heyetinin başkanlığa geleceğini açıklamasının ardından il binası çevresinde de trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

barikat-yeni.png

Polis ekipleri Sarıyer çevresinde geniş önlem alırken ilgili bölge ve bağlantı yollarında da trafik durma noktasına geldi.

stanbulda-trafik-kilitlendi-once-abluka-sonra-okul-acilisi-3.jpg

İstanbul hariç Türkiye'nin tüm illerinde dersler okulların belirlediği saatte başlayacak. İstanbul'da ise dersler ilk gün saat 10.00'da başlayıp saat 15.00'te bitecek.

Sağanak ve abluka nedeni ile ders zilini kaydırma önlemi trafik yoğunluğuna çare olmazken konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu açıklamayı yapmıştı:

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'müz ile konuştuk; okullarımızın açıldığı ilk gün, kaosun önüne geçmek için okullar sabah 10'da başlayıp öğlen 15'te bitecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

