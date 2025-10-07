İstanbul'da manzara yine aynı: Yağmur yağdı trafik felç oldu!

Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağış, kent genelinde trafik yoğunluğunu artırdı. İBB trafik haritasına göre, saat 08.30 itibarıyla yoğunluk oranı yüzde 80’e ulaştı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış, kent genelinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Erken saatlerden itibaren özellikle ana arterlerde ve köprü geçişlerinde araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, saat 08.30 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk oranı yüzde 80 olarak ölçüldü.

trafik-14.jpg

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK YÜZDE 90'A KADAR ÇIKTI

Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte Anadolu Yakası'nda trafik yüzde 90'a kadar çıktı. Her iki yakada da D-100 karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluşurken; özellikle Anadolu Yakası'nda yer yer trafik durma noktasına geldi.

trafik-13.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre, İstanbul genelinde yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak:DHA

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Türkiye
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti