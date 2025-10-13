İstanbul'da manzara değişmedi: Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi

Yayınlanma:
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaştı. Bir çok ana arterde trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.

İstanbul’da mesai saatlerinin sona ermesi ve okulların dağılmasıyla başlayan trafik yoğunluğu kent genelinde artış göstererek devam etti.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

istanbul-istanbulda-aksam-saatlerinde-961904-285636.jpg

YÜZDE 67'YE ULAŞTI

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaştı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'u sağanak vurdu trafik kilitlendi!İstanbul'u sağanak vurdu trafik kilitlendi!

İstanbul'da mesai sonrası başlayan yoğunluk devam ediyor.

İstanbul'da manzara yine aynı: Yağmur yağdı trafik felç oldu!İstanbul'da manzara yine aynı: Yağmur yağdı trafik felç oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.45 itibariyle yoğunluk yüzde 67'ye ulaştı.

istanbul-istanbulda-aksam-saatlerinde-961903-285636.jpg

DURMA NOKTASINA GELDİ

Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.

Sefaköy D-100 Karayolu'nda araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
Türkiye
İstanbul ve Gazze artık kardeş şehir
İstanbul ve Gazze artık kardeş şehir
Havalimanında skandal iddia! Engelli öğrenci rapora rağmen ne uçağa alındı ne de bileti iptal edildi
Havalimanında skandal iddia! Engelli öğrenci rapora rağmen ne uçağa alındı ne de bileti iptal edildi
CHP'den "Boş Tencere" eylemine çağrı: Artık yeter!
CHP'den "Boş Tencere" eylemine çağrı: Artık yeter!