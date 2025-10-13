İstanbul'da manzara değişmedi: Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi
İstanbul’da mesai saatlerinin sona ermesi ve okulların dağılmasıyla başlayan trafik yoğunluğu kent genelinde artış göstererek devam etti.
Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
YÜZDE 67'YE ULAŞTI
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaştı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da mesai sonrası başlayan yoğunluk devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.45 itibariyle yoğunluk yüzde 67'ye ulaştı.
DURMA NOKTASINA GELDİ
Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.
Sefaköy D-100 Karayolu'nda araçların güçlükle ilerlediği görüldü.