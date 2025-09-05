İstanbul’da karavanlar için yeni dönem

İstanbul’da karavanlar için yeni dönem
Yayınlanma:
İstanbul Valiliği, sahil şeritleri, yeşil alanlar ve yol kenarlarına yapılan izinsiz karavan parklarının çevre ve kamu düzenini bozduğunu belirterek yasak getirdi. Karavanlar için altyapısı olan resmî park alanları oluşturulacak. Belediyeler alanları belirleyip güvenlik ve temizlik şartlarını sağlayacak.

İstanbul Valiliği, son dönemde artan karavan turizmi ve gezgin karavan sayısı nedeniyle kamuya açık alanlarda izinsiz parkların çoğaldığını belirtti. Sahil şeritleri, yol kenarları ve yeşil alanlara yapılan bu parkların çevre düzenini, kamu güvenliğini ve vatandaşların sahillerden yararlanma hakkını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Son dakika | İstanbul'da okul açılış saati değiştiSon dakika | İstanbul'da okul açılış saati değişti

Valilik, İstanbul'dan geçerken konaklamak isteyen veya turistik amaçla şehre gelen karavan kullanıcılarının temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği resmî karavan park alanlarının belirlenmesi gerektiğini bildirdi. Bu alanların planlama ve düzenleme görevinin 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında belediyelere ait olduğu hatırlatıldı.

SEKİZ DÜZENLEME KRİTERİ

Valilik açıklamasında, karavan park yerlerinin şu kriterlere uygun şekilde düzenlenmesi istendi:

  1. Karavan park yerleri belirlenirken çevreyi rahatsız etmeyecek ve ulaşım açısından sorun olmayacak şekilde yer planlamalarının yapılması,
  2. İlimizin nüfusu, ziyaretçi/turist sayısı göz önünde bulundurularak yeterli büyüklükte alana konumlandırılması,
  3. Park alanlarının, karavanların büyüklükleri göz önünde bulundurularak yeterli manevra alanı bırakılacak şekilde işlevsel bölümlendirilmesi,
  4. Park alanında atık/katı atık toplama üniteleri, kanalizasyon, elektrik, su gibi altyapı hizmetleri ile wc, duş, lavabo vs gibi temel ihtiyaçları kapsayan diğer hizmetlerin, hizmet verilecek karavan ve kişi sayısına yetecek ve çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde planlanması,
  5. Karavan park alanları ve çevresinde güvenliğin sağlanması için yeterli personel bulundurulması ve sık sık denetim yapılması,
  6. Oluşabilecek asayiş olaylarının önüne geçebilmek ve herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması için yeterli görüş alanına sahip gece gündüz kayıt yapabilen kamera sistemleri ile yeterli aydınlatma düzeneklerinin kurulmasının sağlanması,
  7. Karavan park alanlarının uzun süreli konaklama veya yerleşim amaçlı kullanımına izin verilmemesi, Otellerdeki mevcut uygulamaya benzer şekilde, park alanına giriş yapan karavanların plakaları ile karavanda bulunan herkesin kimlik bilgileri kontrollerinin yapılarak kayıt altına alınması,
  8. Hem konaklayan hem de yakın çevredeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gereken tüm yasal yangın tedbirlerinin titizlikle alınması

Valilik, belirlenen resmî karavan park alanları dışında karavanların park edilmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiğini vurguladı. İl ve ilçe belediyelerine, uygun alanları tespit ederek gerekli çalışmaları hızla tamamlamaları çağrısı yapıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

