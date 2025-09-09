İstanbul’da İsrailli şirketleri protesto eden gençlere 4 yıla kadar hapis talebi!

İstanbul’da İsrailli şirketleri protesto eden gençlere 4 yıla kadar hapis talebi!
Yayınlanma:
İstanbul’da IDEF 2025 Savunma Sanayi Fuarı’nda İsrail’e silah sağlayan şirketlere yer verilmesini protesto eden 12 kişi hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla iddianame hazırlandı. Filistin protestosuna katılan 12 kişi hakkında, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, bünyesinde İsrail’e silah, mühimmat ve askeri teknoloji sağlayan şirketlerin yer aldığı gerekçesiyle Filistin Eylem Komitesi tarafından protesto edilmişti. Eylem sırasında atılan sloganlar gerekçe gösterilerek 8 kişi 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmış ve hakimlik sorgularının ardından "kaçma ve delil karartma şüphesi" gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 8 kişiden 1'i tutuklanmıştı.

1 kişi için ev hapsi kararı verilirken 6 kişi ise imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

israil-protesto.jpeg

“AİLEMİ BEN GEÇİNDİRİYORUM”

Eylemin ardından tutuklanan İsmail Çelik’in ise hakimlik sorgusunda, "Görüntü kayıtlarındaki kişi ben değilim, slogan atmadım. Ben olay günü eylem alanındaydım ancak slogan atan kişi ben değilim. Ailemi ben geçindiriyorum. Tutuklama benim için ağır bir tedbir olur. Suçsuzum, serbest bırakılmayı talep ederim" dediği bildirilmişti.

1 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, tutuklu yargılanan İsmail Çelik’in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla iddianame hazırlandı. 12 kişi hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savunma Sanayii Fuarı'nda Filistin protestosu: 1 kişi tutuklandıSavunma Sanayii Fuarı'nda Filistin protestosu: 1 kişi tutuklandı

Son dakika |Savunma Sanayii Fuarı'nda Filistin protestosuSon dakika |Savunma Sanayii Fuarı'nda Filistin protestosu

Kaynak:ANKA

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Türkiye
Memleket Partisi'nin yerine kurulan parti belli oldu
Memleket Partisi'nin yerine kurulan parti belli oldu
İzmir'deki saldırıda şehit olan polisler son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'deki saldırıda şehit olan polisler son yolculuğuna uğurlandı