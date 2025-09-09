İstanbul’da İsrailli şirketleri protesto eden gençlere 4 yıla kadar hapis talebi!

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, bünyesinde İsrail’e silah, mühimmat ve askeri teknoloji sağlayan şirketlerin yer aldığı gerekçesiyle Filistin Eylem Komitesi tarafından protesto edilmişti. Eylem sırasında atılan sloganlar gerekçe gösterilerek 8 kişi 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmış ve hakimlik sorgularının ardından "kaçma ve delil karartma şüphesi" gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 8 kişiden 1'i tutuklanmıştı.

1 kişi için ev hapsi kararı verilirken 6 kişi ise imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

“AİLEMİ BEN GEÇİNDİRİYORUM”

Eylemin ardından tutuklanan İsmail Çelik’in ise hakimlik sorgusunda, "Görüntü kayıtlarındaki kişi ben değilim, slogan atmadım. Ben olay günü eylem alanındaydım ancak slogan atan kişi ben değilim. Ailemi ben geçindiriyorum. Tutuklama benim için ağır bir tedbir olur. Suçsuzum, serbest bırakılmayı talep ederim" dediği bildirilmişti.

1 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, tutuklu yargılanan İsmail Çelik’in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla iddianame hazırlandı. 12 kişi hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

