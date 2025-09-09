İstanbul'da IŞİD operasyonu: 19 kişiye gözaltı!
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturmada, 20 şüphelinin çatışma bölgeleriyle irtibatı olduğu belirlendi.
Şüphelilerden 10'unun Türkiye açısından tehdit oluşturan "yabancı terörist savaşçı" olduğu değerlendirilirken, 9'unun örgüt yanlısı kişilerle irtibatı bulunduğu, örgüte ait sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan, örgütün güncel propaganda faaliyetleri ile örgütsel haberleşmelerin sağlandığı uygulamaları kullandığı tespit edildi.
21 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'un 12 ilçesinde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüpheliyi arama çalışmaların sürdüğü ifade edildi.