İstanbul'da IŞİD operasyonu: 19 kişiye gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü İŞİD ile bağlantılı olan 19 şüpheli gözaltına alındı.

