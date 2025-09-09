İstanbul'da IŞİD operasyonu: 19 kişiye gözaltı!

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 19 kişiye gözaltı!
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü İŞİD ile bağlantılı olan 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturmada, 20 şüphelinin çatışma bölgeleriyle irtibatı olduğu belirlendi.

Şüphelilerden 10'unun Türkiye açısından tehdit oluşturan "yabancı terörist savaşçı" olduğu değerlendirilirken, 9'unun örgüt yanlısı kişilerle irtibatı bulunduğu, örgüte ait sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan, örgütün güncel propaganda faaliyetleri ile örgütsel haberleşmelerin sağlandığı uygulamaları kullandığı tespit edildi.

21 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'un 12 ilçesinde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüpheliyi arama çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Türkiye
Kocaeli’de el yapımı patlayıcı dehşeti: 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kocaeli’de el yapımı patlayıcı dehşeti: 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Mersin’de vahşet! Engelli vatandaşı sokak ortasında bıçakladı
Mersin’de vahşet! Engelli vatandaşı sokak ortasında bıçakladı