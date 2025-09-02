İstanbul'da iş yerine çekiçli saldırı: 2 gözaltı

İstanbul'da iş yerine çekiçli saldırı: 2 gözaltı
Yayınlanma:
İstanbul Ümraniye'de gündüz keşif yaptıkları iş yerine gece saatlerinde çekiçli saldırı düzenleyen 3 kişiden 2'si gözaltına alındı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir işyerine 30 Ağustos Cumartesi günü çekiçli saldırı düzenleyen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

ÜMRANİYE'DE İŞ YERİNE ÇEKİÇLİ SALDIRI

30 Ağustos Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında ellerinde çekiç olan 2 kişi Namık Kemal Mahallesi Vezir Sokak'taki bir işyerine saldırı düzenledi.

2 kişinin saldırı anlarını bir başka şüpheli 'abinin selamı var' diyerek cep telefonuyla kaydetti.

istanbul-umraniyede-is-yerine-cekicli-894196-265588.jpg

GÜNDÜZ KEŞİF YAPMIŞLAR

Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yapılan kamera incelemelerinde şüphelilerin daha önce iş yerinin bulunduğu caddeye gelerek keşif yaptığı belirlendi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerden kimlikleri tespit edilen şüphelilerden 17 yaşındaki M.R.K. ve 18 yaşındaki S.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Mala zarar verme', 'Kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'Tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.

istanbul-umraniyede-is-yerine-cekicli-894193-265588.jpg

Kaynak:DHA

