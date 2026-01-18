İstanbul'da firari hükümlü yakalandı

Yayınlanma:
İstanbul'da, "başka bir suç işlemek için öldürme" suçundan hakkında 60 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 18 Mart 1998'de bir taksicinin öldürülmesine ilişkin tutuklanan, denetimli serbestlikle tahliye edildikten sonra "basit cinsel saldırı" suçunu işlemesi üzerine hakları yanan ve "başka bir suç işlemek için öldürme" suçundan 60 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Deniz T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Tutuklama talebini duyunca bayılmıştı: Uyuşturucudan alınan Nazlıcan Taşkın hakkında kararTutuklama talebini duyunca bayılmıştı: Uyuşturucudan alınan Nazlıcan Taşkın hakkında karar

HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekipler, ayrıca 3 suçtan kaydı olan ve 2022'den itibaren aranan hükümlüyü Sancaktepe'de yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

