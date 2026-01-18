Yemeksepeti kuryeleri 3 gün iş bırakıyor!

Yemeksepeti kuryeleri 3 gün iş bırakıyor!
Yayınlanma:
Bugün (18 Ocak) itibarıyla Yemeksepeti kuryeleri, daha iyi çalışma koşulları ve adil ücret talebiyle 18-19-20 Ocak’ta iş bırakma kararı aldı. EMEP’li Sevda Karaca, kuryelerin mücadelesini desteklediklerini açıkladı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Yemeksepeti kuryelerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve adil ücret talebiyle bugün 18 Ocak itibariyle, 19 ve 20 Ocak tarihlerinde iş bırakacağını açıkladı.

"İNSANCA YAŞAMA TALEBİYLE KONTAK KAPATACAK"

Karaca, Yemeksepeti kuryelerinin grev kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yemeksepeti kuryeleri insanca yaşama, insanca çalışma koşulları talebiyle 18-19-20 Ocak tarihlerinde kontak kapatacak! Motorlu kurye emekçilerinin aylardır dile getirdiği talepler son derece açık: Şeffaf ücretlendirme, erişilebilir bonus sistemi, adil mesafe-ücret dengesi, güvenli çalışma koşulları ve karar süreçlerine katılım" ifadelerini kullandı.

"PATRONLAR GÖRMEZDEN GELİYOR"

Patronların tutumunu eleştiren Karaca, "Buna karşılık patronların tutumu da bir o kadar net: Görmezden gelmek, oyalamak ve dayatmalara devam etmek. Platform şirketleri, teknolojiyi kalkan yaparak işçiyi güvencesizliğe mahkum etmeye çalışıyor" dedi.

"AÇIK BİR SINIF MÜCADELESİDİR"

Karaca, kuryelerin mücadelesinin sadece bir işyeri sorunu olmadığını dile getirdi.

Karaca, "Bugün motorlu kuryelere dayatılan bu düzen, yarın tüm hizmet sektörünün 'normali' haline getirilmek isteniyor. Bu yüzden kurye emekçilerinin mücadelesi tekil bir işyeri meselesi değildir. Bu, emeğin değersizleştirilmesine karşı yürütülen açık bir sınıf mücadelesidir. Motokurye emekçileri yalnız değildir. 18-19-20 Ocak'ta yükselttikleri sesi büyüteceğiz. Biz de bulunduğumuz her mücadele alanında taleplerini en yüksek sesle dile getireceğiz." ifadelerinin kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

