Taksim’de faciaya ramak kala! “Caddeye girse katliam olurdu” diyerek anlattı

İstanbul Taksim’de yer alan Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, şoför Hakan B., 5 turisti aldıktan sonra minibüsle otelin önüne geldi. Araçtan inen Hakan B. iddiaya göre el frenini çekmeyi unuttu.

Şoför, valizleri indirmek için bagajını açtığı sırada minibüs kaymaya başladı. Minibüs, içinde bulunan 5 turistle metrelerce kayarak kaldırıma çıkarken, ağaca çarparak durabildi.

MİNİBÜS AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ!

Minibüste bulunan 5 turist, kazadan herhangi bir yara almadan kurtulurken araç kullanılamaz hale geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntülerde, minibüsün kapısı açık şekilde hareket ettiği anlar yer alırken mininüsün metrelerce kayarak kaldırımdaki ağaca çarptığı görüldü.

“ANA CADDEYE GİRSE KATLİAM OLURDU”

Olaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vedat Baz, "Adam yolcuları indirmek için arabadan indi arka bagajı açtı o esnada araba kaymaya başladı. Çünkü el frenini çekmeyi unutmuştu şoför, önünde otobüs var, ilk başta otobüse çarptı otobüsün şoförü çarptığını fark etmedi. Fark etse ve frene bassa halbuki çok büyük bir kazaya yol açmayacak ama adam farkına varmadı ve yoluna devam etti hiçbir şey olmamış gibi. Tabi bu da hızlı bir şekilde gidince önü açıldı bunun. Bu da hızlı bir şekilde önce kaldırma çarptı sonra otelin önünde ağaç var tam aslında marketle otelin kapısı diyebiliriz, buraya hızlı bir şekilde çarptı” ifadelerini kullandı.

“Çarpmanın etkisiyle zaten hava yastıkları falan açıldı önü tamamen pert oldu. Biz olay yerine vardığımızda yolcular da içinde 4 - 5 galiba Arap yolcu olabilir. Yaşlı kadın baya paniklemişti hafif bir sekiyordu ama ciddi bir yaralanma falan söz konusu değil sadece maddi kayıp.” diyen Baz, “Kazanın 10 dakika öncesinde otelin çalışanları orada boya yapıyordu. Yani 10 dakika önce bu olay olsa felaket olur. Araba ana caddeye değil, otele doğru kayıyor. Sol tarafa doğru kaysa ve ana caddeye girse katliam olur. Çünkü orada sürekli otobüsler, hızlı şekilde geçen araçlar var" sözlerini sarf etti.