Taksim’de faciaya ramak kala! “Caddeye girse katliam olurdu” diyerek anlattı

Taksim’de faciaya ramak kala! “Caddeye girse katliam olurdu” diyerek anlattı
Yayınlanma:
İstanbul Taksim’de, minibüs şoförü Hakan K.’nin el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs metrelerce kayarak ağaca çarptı. Minibüste bulunan 5 turist, kazayı yara almadan atlatırken o anlar anbean kaydedildi. Olaya ilişkin konuşan Vedat Baz, “Bu olay 10 dakika önce olsa felaket olurdu. Ana caddeye girse katliam olurdu" ifadelerini kullandı.

İstanbul Taksim’de yer alan Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, şoför Hakan B., 5 turisti aldıktan sonra minibüsle otelin önüne geldi. Araçtan inen Hakan B. iddiaya göre el frenini çekmeyi unuttu.

Şoför, valizleri indirmek için bagajını açtığı sırada minibüs kaymaya başladı. Minibüs, içinde bulunan 5 turistle metrelerce kayarak kaldırıma çıkarken, ağaca çarparak durabildi.

istanbul-taksimde-sofor-el-frenini-ce-1121630-332881.jpg

MİNİBÜS AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ!

Minibüste bulunan 5 turist, kazadan herhangi bir yara almadan kurtulurken araç kullanılamaz hale geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntülerde, minibüsün kapısı açık şekilde hareket ettiği anlar yer alırken mininüsün metrelerce kayarak kaldırımdaki ağaca çarptığı görüldü.

istanbul-taksimde-sofor-el-frenini-ce-1121626-332881.jpg

“ANA CADDEYE GİRSE KATLİAM OLURDU”

Olaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vedat Baz, "Adam yolcuları indirmek için arabadan indi arka bagajı açtı o esnada araba kaymaya başladı. Çünkü el frenini çekmeyi unutmuştu şoför, önünde otobüs var, ilk başta otobüse çarptı otobüsün şoförü çarptığını fark etmedi. Fark etse ve frene bassa halbuki çok büyük bir kazaya yol açmayacak ama adam farkına varmadı ve yoluna devam etti hiçbir şey olmamış gibi. Tabi bu da hızlı bir şekilde gidince önü açıldı bunun. Bu da hızlı bir şekilde önce kaldırma çarptı sonra otelin önünde ağaç var tam aslında marketle otelin kapısı diyebiliriz, buraya hızlı bir şekilde çarptı” ifadelerini kullandı.

Şişli'de feci motosiklet kazası: Kaskı başından çıkan sürücü hayatını kaybettiŞişli'de feci motosiklet kazası: Kaskı başından çıkan sürücü hayatını kaybetti

“Çarpmanın etkisiyle zaten hava yastıkları falan açıldı önü tamamen pert oldu. Biz olay yerine vardığımızda yolcular da içinde 4 - 5 galiba Arap yolcu olabilir. Yaşlı kadın baya paniklemişti hafif bir sekiyordu ama ciddi bir yaralanma falan söz konusu değil sadece maddi kayıp.” diyen Baz, “Kazanın 10 dakika öncesinde otelin çalışanları orada boya yapıyordu. Yani 10 dakika önce bu olay olsa felaket olur. Araba ana caddeye değil, otele doğru kayıyor. Sol tarafa doğru kaysa ve ana caddeye girse katliam olur. Çünkü orada sürekli otobüsler, hızlı şekilde geçen araçlar var" sözlerini sarf etti.

Kaynak:DHA

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Türkiye
Tunceli'de beyaz esaret
Tunceli'de beyaz esaret
Atlas cinayeti için Ali Yerlikaya'ya soru önergesi verildi!
Atlas cinayeti için Ali Yerlikaya'ya soru önergesi verildi!
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek