Şişli'de feci motosiklet kazası: Kaskı başından çıkan sürücü hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Şişli'de motosikletin önce hafif ticari araca daha sonra da bariyerlere çarptığı kazada sürücü S.B. hayatını kaybetti.

İstanbul Şişli'de seyir halindeki motosikletin önce hafif ticari araca, ardından bariyerlere çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Feci kaza, akşam saat 20.30 sıralarında D-100 Karayolu Şişli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, S.B. yönetimindeki 34 NYK 765 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce S.K.'nın kullandığı 07 BEJ 893 plakalı hafif ticari araca, ardından da savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

istanbul-sislide-bariyerlere-carpan-m-1121507-332849.jpg

ÇARPMA SIRASINDA KASKI BAŞINDAN ÇIKMIŞ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, motosiklet sürücüsü S.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaskını sevgilisine taktı: Fenomen genç motosiklet kazasında hayatını kaybettiKaskını sevgilisine taktı: Fenomen genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

İlk incelemelerde, çarpma sırasında sürücünün kaskının başından çıktığı tespit edildi.

Kaza sonrası D-100 Karayolu Topkapı yönünde iki şerit trafiğe kapatılırken bölgede yoğun trafik oluştu.

istanbul-sislide-bariyerlere-carpan-m-1121506-332849.jpg

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Polis, ifadesini almak üzere hafif ticari araç sürücüsü S.K.'yı polis merkezine götürdü.

S.B.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

