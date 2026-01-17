Kaskını sevgilisine taktı: Fenomen genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet tutkusuyla tanınan 33 yaşındaki Kadir Akbulut hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaştığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Akbulut'un, kazadan önce kendi kaskını kız arkadaşına taktığı ortaya çıktı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sularında Demokrasi Bulvarı üzerinde yaşandı. Kadir Akbulut yönetimindeki 07 CEF 424 plakalı motosiklet, ara sokaktan caddeye bağlanan Mehmet Tayyar Işık idaresindeki 07 LNC 55 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Akbulut ve arkasında oturan kız arkadaşı Melike Deniz yola savrulurken, otomobilde bulunan iki kişi de yaralandı.

KASKINI KIZ ARKADAŞINA VERMİŞ

Manavgat Adliyesi’nde mübaşir olarak görev yapan Akbulut, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerindeki incelemelerde, Akbulut’un motosikleti kullanırken güvenliği için hayati önem taşıyan kaskını, arkasında yolcu olarak bulunan kız arkadaşı Melike Deniz’e taktığı belirlendi. Kask sayesinde kazayı yaralı olarak atlatan genç kadının tedavisi sürüyor.

FECİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin otomobile yandan çarptığı, Melike Deniz’in aracın üzerinden havaya savrularak düştüğü ve çevredeki vatandaşların panikle yardıma koştuğu anlar net bir şekilde görüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

