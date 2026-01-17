İki usta dükkanlarında ölü bulundu! Korkunç şüphe

Olay, sabah saatlerinde Ordu'nun Ünye ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bir oto tamir dükkanında meydana geldi. İş yerinin kepenklerinin yarı açık olduğunu fark eden komşu esnaf, içeri girdiklerinde oto bakım servisinde usta olarak çalışan Oğuzhan Bölükbaşı ve arkadaşı Sami Güzel'i hareketsiz buldu.

Katil babanın korkunç sözlerine annenin acı dolu feryadı! Çocuklarının tabutuna sarılıp ağladı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, 1'i çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesetler, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDIKLARI ÜZERİNDE DURULUYOR

İlk incelemede; Bölükbaşı ile Güzel'in elektrik akımına kapıldıkları üzerinde duruluyor. Bölükbaşı ile Güzel'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Diğer yandan Oğuzhan Bölükbaşı'nın, arkadaşı Sami Güzel'in otomobilini tamir etmek için dün saat 21.00 sıralarında birlikte dükkana geldikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.