Katil babanın korkunç sözlerine annenin acı dolu feryadı! Çocuklarının tabutuna sarılıp ağladı

Adana’da, babaları Sergen Altunbaş tarafından tabancayla vurularak öldürülen 8 yaşındaki Ada ile 6 yaşındaki Mert Altunbaş, yan yana toprağa verildi. Cenazede ayakta durmakta zorlanan anne, tabutlara sarılarak “Onları kimseye bırakmam” dedi. Anne çocuklarının cenazesini çevredekiler ile bir taşıdı. Anneanne ise “Torunlarımın gözü açıktı, gözü açık gittiler” diyerek feryat etti.

Ailesini katleden Youtuberın son mesajı ortaya çıktı: Çocukları öldürmeden önce annelerine yazmış

VİZE DANIŞMANI YOUTUBER'DAN LÜKS VİLLADA DEHŞET GECESİ

Olay, 15 Ocak akşamı Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi’ndeki havuzlu lüks bir villada yaşandı. ABD vize danışmanlığı yapan ve sosyal medyada videolar çeken YouTuber Sergen Altunbaş ile 2021’de boşandığı ancak birlikte yaşamayı sürdürdüğü eski eşi G.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından G.A. evi terk etti.

G.A.’nın evden ayrılmasından bir süre sonra Altunbaş, çocukları Ada ve Mert’i tabancayla vurdu. Ardından aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, baba ve iki çocuğu kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri, üçünün de hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATLİAMDAN ÖNCE MESAJ

Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Altunbaş’ın, çocuklarını öldürmeden önce eski eşi G.A.’ya mesaj attığı öğrenildi. Altunbaş’ın mesajında şu ifadeyi kullandığı belirtildi:

“Tek yolum kaldı. Neden çocukları sana bırakmıyorum, biliyor musun?”

Altunbaş’ın aylar önce sosyal medya hesabından, eşi için “Bir kadın vezir de eder, rezil de” notuyla paylaşım yaptığı görüldü. Olaydan sonra çiftin sosyal medyada paylaştığı mutlu aile görüntüleri yeniden gündeme geldi.

Ailenin bir süre önce ABD’ye yerleştiği, maddi durumlarını iyileştirdikleri ve seyahatlerini sık sık video olarak paylaştıkları belirtildi.

YAN YANA...

Otopsi işlemlerinin ardından Ada ve Mert’in cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Kardeşler, Seyhan ilçesindeki Karayusuflu Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

Cenazede anne, tabutlara sarılarak “Onları kimseye bırakmam” dedi. Anneanne de “Torunlarımın gözü açıktı, gözü açık gittiler” diyerek gözyaşı döktü.

KATİL BABANIN ARACINI YAKTILAR

Olayın ardından villaya gelen bazı akrabaların, Sergen Altunbaş’a ait lüks otomobili ateşe verdiği öğrenildi.

Baba Sergen Altunbaş’ın cenazesinin ise öğle saatlerinde Hadırlı Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.