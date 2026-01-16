Ailesini katleden Youtuberın son mesajı ortaya çıktı: Çocukları öldürmeden önce annelerine yazmış

Yayınlanma:
Adana'da birlikte yaşadığı eski eşi evi terk edince ailesini katleden Youtuberın son mesajı ortaya çıktı. "Tek yolum kaldı" diyen Sergen Altunbaş, çocukları öldürmeden önce annelerine yazmış.

Vize danışmanlığı videoları çeken Youtuber Sergen Altunbaş, birlikte yaşadığı eski eşi evi terk edince önce 6 ve 8 yaşlarındaki çocuklarını sonra da kendisini öldürmüştü. Altunbaş'ın Adana'daki lüks villasında yaşanan aile katliamındaki detaylar kan dondurdu.

Altunbaş'ın çocuklarını öldürmeden önce eski eşine mesaj attığı öğrenildi.

Sergen Altunbaş’ın sosyal medya hesabından aylar önce överek yaptığı “Bir kadın vezir de eder, rezil de” yazılı paylaşım dikkatleri çekmişti.

Aile faciasının ardından, çiftin sosyal medyada paylaştığı mutlu aile görüntüleri gündeme gelirken ABD'ye yerleşince maddi durumlarını iyileştiren ailenin, yaptıkları seyahatleri ve yaşadıkları güzel anları çok sayıda video ile paylaştığı görüldü.

Cinayete ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ederken Altunbaş'ın çocuklarını öldürmeden önce eski eşine attığı mesaj ortaya çıktı. Altunbaş’ın evi terk eden eski eşi G.A.'ya olaydan kısa süre önce mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Altunbaş'ın, tartıştığı G.A.'ya "Tek yolum kaldı. Neden çocukları sana bırakmıyorum, biliyor musun?" dediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

15 Ocak 2026 akşam saatlerinde Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi’nde bulunan havuzlu lüks bir villada aie katliamı yaşandı.

ABD vize danışmanlığı yapan ve sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Sergen Altunbaş ve G.A., 2021'de boşandıktan sonra birlikte yaşamayı sürdürdü. G.A., Altunbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından olayın gerçekleştiği evi terk etti.

Adana'da aile vahşeti: 2 çocuğunu öldüren baba intihar etti!Adana'da aile vahşeti: 2 çocuğunu öldüren baba intihar etti!

Sergen Altunbaş, G.A.'nın evden ayrılmasından bir süre sonra çocukları Ada (8) ve Mert’i (6) tabancayla vurdu. Altunbaş, daha sonra silahı başına dayayarak ateşledi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, baba ile 2 çocuğunu kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Altunbaş ile çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından adrese gelen akrabalar, Sergen Altunbaş’a ait lüks otomobili ateşe verdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

