Son dakika | Edirne'de 220 kg kokain yakalandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 220,07 kokain, 69 kg skunk ele geçirildi. Hamzabeyli Gümrük sahası içerisinde bir tırda çıkan kilolarca uyuşturucu madde yakalandı. Ele geçirilen maddelerin ardından şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

10 ton kokainin kilit ismi Türk baron Çetin Gören yakalandı

Bakan Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada uyuşturucuya karşı savaş açıldığı, bunun bir insanlık suçu olduğu ve örgüt elebaşından torbacısına kadar mücadelenin devam edeceği kaydedildi.

İçişleri Bakanı'nın açıklaması şu şekilde oldu:

Edirne Emniyet Müdürlüğümüzce “Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığıyla Mücadele” kapsamında düzenlenen operasyonumuzda;

220,7 kg kokain ile

69 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Hamzabeyli Gümrük sahası içerisinde bir tır içerisinde yapılan aramada

-220,7 kg kokain ve

-69 kg skunk ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.

Milletimizin bilmesini isterim ki biz uyuşturucuya karşı savaş açtık! Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Örgüt elebaşından, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır

Edirne Valimizi, Edirne Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.