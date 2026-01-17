Tutuklama talebini duyunca bayılmıştı: Uyuşturucudan alınan oyuncu hakkında karar

Uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu Ümit Karan ve 18 kişiyle birlikte gözaltına alınan ve tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen ünlü oyuncu Nazlıcan Taşkın, hakkındaki tutuklama talebini duyunca baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncu bugün tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, geçtiğimiz günlerde eski milli futbolcu Ümit Karan dahil 18 kişiyle birlikte ünlü oyuncu Nazlıcan Taşkın'da gözaltına alınmıştı.

Son Dakika | Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı: 20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım olduSon Dakika | Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı: 20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 kişi hakkında, "uyuşturucu ticareti", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamalarından gözaltı talimatı vermişti.

GÖZALTI SAYISI 23'E YÜKSELMİŞTİ

Soruşturma kapsamında oyuncular Çağla Boz ve Melis Sabah ile Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın'ın olduğu 5 yeni isim daha gözaltına alınmıştı.

Taşkın'ın da aralarında olduğu 5 kişinin de gözaltına alınmasıyla birlikte toplam gözaltındaki şüpheli sayısı 23'e yükselmişti.

ÜMİT KARAN TUTUKLANMIŞTI

Aralarında eski milli futbolcu Ümit Karan, fenomenler Merve Sanay, Bade Nogay ve Deniz Berk Cengiz'in de bulunduğu şüphelilerden 13'ü hakkında tutuklama talep edilmişti.

Ümit Karan dahil 13 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken 9 kişi hakkında ise adlî kontrol kararı verildi.

TUTUKLAMAYI DUYUNCA BAYILMIŞTI: TUTUKLANDI

Sulh ceza hâkimliğine sevk edildikten sonra bayıldığı için hastaneye kaldırılan oyuncu Nazlıcan Taşkın'ın gözaltı süresinin bir gün uzatılmasına karar verilmişti. Hastaneden çıkan Taşkın, sulh ceza hakimliği sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

