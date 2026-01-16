Son Dakika | Eski futbolcu Ümit Karan hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski milli futbolcu Ümit Karan hakkında tutuklama talep edildi.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında eski milli futbolcu Ümit Karan, geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Karan ile birlikte 13 kişi daha gözaltına alınmıştı.

ÜMİT KARAN HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Ümit Karan ile birlikte diğer isimlerin de savcılık ifadesi sona erdi.

İfade işlemlerinin ardından Karan, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre; hakkında tutuklama talep edilen diğer isimler ise şöyle:

Timuçin Ünal

Ahmet Şaşmaz

Deniz Berk Cengiz

Emre Yalçın

Gökhan Gümüş

Gökmen Gürdeğir

Melis Sabah

Nazlıcan Taşkın

Nuray İstek

Emircan Şahin

Murat Dönmez

Orhan Aydın

Hakan Tunçbilek

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin dünyasından iş dünyasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi.

8 Ekim 2025 tarihinde başlatılan operasyonlar zinciriyle hareketlenen süreçte; aralarında müzisyenler, menajerler ve cemiyet hayatının tanınmış simalarının da bulunduğu çok sayıda kişi, ifade işlemlerinin yanı sıra kan ve saç örneği vererek adli incelemeye tabi tutuldu.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte bugüne kadar toplam 26 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklananlar arasında en dikkat çeken isimler, Bebek Otel'in sahibi ünlü yapımcı Muzaffer Yıldırım ile otelin genel müdürü Arif Altunbulak oldu.

Aralarında; Ceyda Ersoy, Burak Altındağ, Gizem Özköroğlu ve Lerna Elmas gibi kamuoyunun yakından takip ettiği figürlerin de yer aldığı 17 kişi (Ece Cerenbeli, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit) soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.