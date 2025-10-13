İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak

İstanbul’un Avrupa yakasındaki 22 ilçede, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) resmi kesinti programına göre belirli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANACAK?

Bu kapsamda bu gece yarısından aşağıdaki ilçelerin bazı noktalarında planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu.

KESİNTİLER KAÇ SAAT SÜRECEK?

BEDAŞ, her gün düzenli olarak kesintilerin yaşanacağı ilçeleri ve detayları internet sitesinde paylaşıyor. Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

13 Ekim 2025 Salı günü, saat 00.00 itibariyle başlayacak olan kesintilerle ilgili, bütün detaylar haberimizde.

İşte ilçe ilçe tüm detaylar...