İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 18 Eylül Perşembe günü İstanbul'un Avrupa yakasındaki 22 ilçede meydana gelecek planlı elektrik kesintilerini duyurdu. Megakentte her gün bakım ve onarım çalışmalarından dolayı elektrik kesintileri yaşanıyor. Yer yer 8 saati bulabilecek olan kesintilere ilişkin detaylar haberimizde...

İstanbul’un Avrupa yakasındaki 22 ilçede, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) resmi kesinti programına göre belirli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANACAK?

Bu kapsamda bu gece yarısından aşağıdaki ilçelerin bazı noktalarında planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu.

elektrik-kesintileri-istanbul.jpg

KESİNTİLER KAÇ SAAT SÜRECEK?

BEDAŞ, her gün düzenli olarak kesintilerin yaşanacağı ilçeleri ve detayları internet sitesinde paylaşıyor. Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

13 Ekim 2025 Salı günü, saat 00.00 itibariyle başlayacak olan kesintilerle ilgili, bütün detaylar haberimizde.

İşte ilçe ilçe tüm detaylar...

arnavutkoy.jpg

arnavutkoy-2.jpg

arnavutkoy-3.jpg

arnavutkoy-4.jpg

arnavutkoy-5.jpg

arnavutkoy-6.jpg

arnavutkoy-7.jpg

avcilar.jpg

avcilar-2.jpg

avcilar-3.jpg

bagcilar.jpg

bagcilar-2.jpg

bagcilar-3.jpg

bagcilar-4.jpg

bagcilar-6.jpg

bagcilar-5.jpg

bahcelievler-2.jpg

bakirkoy.jpg

bakirkoy-2.jpg

bakirkoy-3.jpg

bayrampasa.jpg

bayrampasa-2.jpg

besiktas.jpg

besiktas-2.jpg

beylikduzu.jpg

beyoglu.jpg

beyoglu-2.jpg

buyukcekmece.jpg

buyukcekmece-2.jpg

buyukcekmece-3.jpg

buyukcekmece-4.jpg

buyukcekmece-5.jpg

buyukcekmece-6.jpg

buyukcekmece-7.jpg

esenler.jpg

esenyurt.jpg

esenyurt-2.jpg

esenyurt-3.jpg

esenyurt-4.jpg

esenyurt-5.jpg

esenyurt-6.jpg

esenyurt-7.jpg

esenyurt-8.jpg

esenyurt-9.jpg

eyupsultan.jpg

eyupsultan-2.jpg

eyupsultan-3.jpg

eyupsultan-4.jpg

eyupsultan-5.jpg

eyupsultan-6.jpg

eyupsultan-7.jpg

fatih.jpg

fatih-2.jpg

fatih-3.jpg

fatih-4.jpg

fatih-5.jpg

fatih-6.jpg

fatih-7.jpg

fatih-8.jpg

fatih-9.jpg

fatih-10.jpg

gaziosmanpasa.jpg

gaziosmanpasa-2.jpg

gaziosmanpasa-3.jpg

gaziosmanpasa-4.jpg

gungoren.jpg

gungoren-2.jpg

gungoren-3.jpg

gungoren-4.jpg

gungoren-5.jpg

gungoren-6.jpg

gungoren-7.jpg

gungoren-8.jpg

kagithane.jpg

kagithane-2.jpg

sariyer.jpg

sariyer-2.jpg

sariyer-3.jpg

sariyer-4.jpg

silivri.jpg

silivri-2.jpg

silivri-3.jpg

silivri-4.jpg

silivri-5.jpg

silivri-6.jpg

silivri-7.jpg

silivri-8.jpg

silivri-9.jpg

silivri-10.jpg

sultangazi.jpg

sultangazi-2.jpg

sultangazi-3.jpg

sultangazi-4.jpg

sultangazi-5.jpg

sultangazi-6.jpg

isli.jpg

isli-2.jpg

isli-3.jpg

isli-4.jpg

zeytinburnu.jpg

zeytinburnu-2.jpg

zeytinburnu-3.jpg

zeytinburnu-4.jpg

zeytinburnu-5.jpg

zeytinburnu-6.jpg

zeytinburnu-7.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

